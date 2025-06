Nuove telecamere nel Quadrilatero, il Comune presenta il progetto e la richiesta di finanziamento ministeriale

È stato presentato ieri mattina, al comando di polizia locale di strada Soccorso Soccorsetto, il progetto che prevede l’implementazione della videosorveglianza comunale nell’area del Quadrilatero di Vicenza. Un intervento che il Comune intende finanziare per metà con fondi propri e per l’altra metà con un contributo ministeriale. A presentare il progetto e la richiesta di finanziamento il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai e il comandante della polizia locale Massimo Parolin.«Ci eravamo presi un impegno con i residenti del quartiere solo due settimane fa – le parole del sindaco Possamai -. L’obiettivo era infatti quello di intervenire, come Comune, da un lato sull’installazione di nuove telecamere e dall’altro sulla sorveglianza nei confronti di alcuni esercizi pubblici che creano grandi problemi in questa zona della città. Questo secondo impegno lo stiamo portando avanti in accordo con la Questura e le altre forze di polizia. Per quel che riguarda le telecamere abbiamo deciso di essere molto veloci, per cui abbiamo presentato un progetto che trasmetteremo domani in Prefettura per richiedere un contributo ministeriale. Abbiamo anche deciso di finanziarlo per metà dell’importo totale: l’Amministrazione comunale metterà dunque 45.000 euro sui 90.000 euro totali che prevede il progetto. Questo ci darà più possibilità di essere finanziati, quindi l’obiettivo è avere l’ok dal ministero entro la fine dell’anno e poter posizionare le telecamere già nella prima metà del 2026».L’intervento vedrà l’installazione di quattro nuove telecamere, ciascuna dotata di visuale a 360 gradi fissa, con costante copertura di contesto delle aree interessate. Ogni telecamera, inoltre, potrà essere orientata e avrà lo zoom ottico. Il progetto prevede il posizionamento dei nuovi occhi elettronici in Campo Marzo, lato parco Ippodromo tra il park Verdi e la recinzione, a Piazzale Bologna, all’incrocio con via Verdi, in via Btg Monte Berico, all’incrocio con via Napoli, e in corso Santi Felice e Fortunato, all’incrocio con piazzale Giusti.Il costo complessivo del progetto per l’ampliamento della videosorveglianza comunale è di 90.000 euro, di cui 45.000 euro coperti dal Comune e gli altri 45.000 che potrebbero essere finanziati grazie a un contributo statale. Dopo essere stato approvato dalla Giunta e firmato dal sindaco, il progetto verrà sottoposto alla Prefettura che, a sua volta, lo valuterà in sede di Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica, prima di inviarlo al Ministero per l’approvazione.