Nuova viabilità tra Riviera Berica e Vicenza Est: ipotesi arteria affiancata alla strada Pelosa



Nuova viabilità tra Riviera Berica e Vicenza Est: una nuova arteria in affiancamento a strada Pelosa è l’alternativa progettuale ottimale per il territorio.

Lo dice il Docfap in visione a Provincia e Comune di Vicenza.

Vicenza, 20 gennaio 2026 – La nuova viabilità tra Riviera Berica e Vicenza Est fa un decisivo passo in avanti. Mentre è in avvio la gara d’appalto per i lavori di realizzazione del nuovo ponte, è stato consegnato a Vi.Abilità Srl il Docfap per il tratto successivo, quello che da San Pietro Intrigogna conduce al casello autostradale, con l’indicazione sul tracciato da privilegiare: un nuovo collegamento in affiancamento a Strada Pelosa, a due corsie, con connessione della nuova sede stradale prima del sovrappasso autostradale.

Il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (Docfap) redatto da Logit Engineering Srl, che si è aggiudicata l’appalto del servizio, è attualmente in visione a Provincia di Vicenza e Comune di Vicenza, che lo hanno finanziato con 40.000 euro. A presentarlo, oggi, il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin, l’assessore ai Lavori Pubblici e alla Mobilità del Comune di Vicenza Cristiano Spiller, i consiglieri provinciali con delega al ponte di Debba Renzo Marangon e al Bilancio Marco Zocca, il Rup dell’opera Stefano Mottin.

“Abbiamo lavorato in sinergia tra Provincia e Comune -ha sottolineato Nardin– tenendo in considerazione le osservazioni dei cittadini, sviluppando una viabilità che pone attenzione anche alle esigenze di mobilità lenta e, non per ultimo, alla disponibilità economica prevista nel piano finanziario di A4 Holding, a cui è affidata la realizzazione dell’opera. Una soddisfazione essere qui oggi dopo soli 12 mesi dalla firma dell’accordo tra Provincia e Comune.”

“La settimana prossima analizzeremo il Docfap in Commissione Territorio e lo illustreremo ai cittadini con una riunione pubblica -ha dichiarato Spiller– E’ chiaro che stiamo parlando di un documento preliminare e che sarà solo la progettazione a scendere nel dettaglio dell’opera da realizzare, per questo l’apporto di tutti è importante.”

“Stiamo dando importanti impulsi ad un’opera che, una volta realizzata, sarà strategica per l’intera provincia -ha commentato Marangon– Lavoriamo alla prima parte, alla gara d’appalto per i lavori del ponte di Debba, e contestualmente abbiamo redatto il Docfap della seconda parte. L’impegno è massimo sia da parte della Provincia che del Comune che di Vi.Abilità.”

“E’ un’opera che, nel suo insieme, vale oltre 21 milioni di euro -ha affermato Zocca– si sviluppa in buona parte nel territorio del comune di Vicenza, ma prevede il finanziamento provinciale proprio per l’impatto positivo che avrà sul sistema viario dell’est vicentino.”

Il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (Docfap)

Obiettivo del Docfap, che rappresenta la fase preliminare della progettazione che porta alla realizzazione di un’opera, è di esaminare possibili alternative di tracciato valutandole secondo un approccio integrato che considera i profili trasportistico-funzionali, urbanistico-pianificatori ed ambientali.

Tre, nel dettaglio, le diverse soluzioni di tracciato proposte, tutte caratterizzate da una piattaforma stradale di tipo “locale extraurbana” (corsia di 3,50 metri e banchine di 1 metro) e tutte che prevedono anche percorsi ciclopedonali sicuri per favorire la mobilità dolce nell’area:

alternativa 1 : nuovo collegamento in affiancamento a Strada Pelosa con la realizzazione di un nuovo rilevato stradale per l’innesto al sovrappasso autostradale esistente. Costo stimato: € 9.600.000.

: nuovo collegamento in affiancamento a Strada Pelosa con la realizzazione di un nuovo rilevato stradale per l’innesto al sovrappasso autostradale esistente. Costo stimato: € 9.600.000. alternativa 2 : nuovo collegamento in affiancamento a Strada Pelosa ma con l’allargamento della sede stradale esistente per il raccordo al sovrappasso autostradale. Costo stimato: € 8.500.000.

: nuovo collegamento in affiancamento a Strada Pelosa ma con l’allargamento della sede stradale esistente per il raccordo al sovrappasso autostradale. Costo stimato: € 8.500.000. alternativa 3: riqualificazione integrale di Strada Pelosa sfruttando parte del sedime attuale e allargando la piattaforma stradale su sede esistente. Costo stimato: € 7.950.000,00.

L’analisi ha messo in evidenza come le soluzioni differiscano sensibilmente per impatto sulla popolazione e sul sistema viario esistente, sia nella fase di cantiere che in quella successiva.

Quanto alla fase di cantiere, l’alternativa 3 che lavora sull’attuale Strada Pelosa è risultata la più penalizzante per i residenti della stessa Strada Pelosa, comportando elevate interferenze con l’accesso alle abitazioni e con i sottoservizi (idrici e fognari) durante i lavori.

Anche nella fase successiva, dell’entrata in esercizio della nuova strada, le alternative 1 e 2 garantiscono un miglioramento della fluidità e della sicurezza stradale, riducendo i punti di conflitto grazie alla separazione del traffico di attraversamento da quello locale.

L’alternativa 3 è risultata invece la migliore sotto il profilo ambientale, grazie al minor consumo di suolo, alle ridotte interferenze con il sistema agricolo e con il reticolo idrografico.

I tracciati sono stati valutati secondo un approccio multicriteriale, da cui emerge che le alternative 2 e 3 si collocano come le soluzioni più equilibrate, in quanto capaci di coniugare l’efficienza funzionale con il contenimento dei costi e degli impatti territoriali. In particolare, l’alternativa 2 risulta preferibile in quanto offre una maggiore capacità di razionalizzazione degli accessi, una migliore gestione degli innesti e un più agevole inserimento nel sistema infrastrutturale esistente, pur mantenendo livelli di costo inferiori all’alternativa 1.

In conclusione, sulla base degli obiettivi di progetto e delle valutazioni trasportistiche, economiche e ambientali, l’alternativa 2 può essere individuata come la soluzione progettuale ottimale per lo sviluppo del progetto esaminato, garantendo un significativo miglioramento della funzionalità complessiva del sistema viabilistico, un’adeguata sostenibilità tecnico-economica e un ridotto livello di interferenza con il contesto agricolo e residenziale circostante.