NOVENTA – Al Gruppo Alpini un Fiat Doblò in dono

Sabato scorso, 6 maggio, è stato consegnato il pulmino Fiat Dobló munito di pedana mobile al Gruppo Alpini “U. Massotto” per proseguire per altri due anni il progetto “Mobilità garantita”. Una iniziativa di carattere sociale e di solidarietà che è partita oltre 12 anni fa e che si intende far proseguire visto l’importante riscontro di utilità a beneficio di anziani soli e famiglie con presenza di persone fragili. Ancora una volta gli Alpini, con grande spirito altruistico, hanno dato la loro disponibilità. Altrettanto preziosa è stata la risposta delle aziende del territorio, sempre pronte a sostenere economicamente progetti sociali. Auspicando che altre persone possano rinforzare il gruppo dei Volontari, e che altre aziende si propongano per finalità simili, ringraziamo di vero cuore quanti hanno contribuito per questo progetto. Un plauso ad ogni Volontario e alle aziende sponsor che qui vogliamo citare.

Volontari:

Angeli Deris

Bisson Claudio

Birro Paolino

Candeo Dario

Cristofari Pietro

Doli Giorgio

Fontana Giuliano

Lazzarini Cipriano

Moroni Fabrizio

Marchetto Ugo

Roncagalli Moreno

Valente Leonardo

Pacchin Pietro

Sponsor:

Onoranze Funebri Buson S.n.c.

Agm Grafica S.n.c di Mandruzzato Renato & c.

B.D.P. S.r.l.

Pitture Favero S.A.S. Di Favero Stefano & C.

La Pony Confezioni S.a.s.

S.I.E.C.I. S.n.c.

La Birroteca BB S.n.c.

Komatsu Italia Manufacturing S.p.A.

Treemme Snc Di Minzon Alessandro e Paolo

Revolution Fitness

Came S.r.l

Meneghello Funghi S.s. di Meneghello Federico e C.

Costruzioni Saggiorato S.n.c.

Termoidraulica S.n.c. Di Tosetto Alessandro e Marino

Setup S.N.C. Di Cenci Michele

Fabio Ferro “I Gioielli”

Farmacia Alla Concezione S.r.l.

Costruzioni E Restauri Bertelli S.n.c

Gemmo Metalsider S.r.l.

Effe Emme Di Francalanci Mauro

Dott. Andrea Melato

Dall’Aglio Maurizio

Filodoro Italy S.r.l.

Marcati S.n.c. di Marcati Attilio, Roberto e Flavio Giovanni

Gda Teloni S.a.s. di Ceccato Luigi & C.

New Line di Muzzolon Nicola

Trevi Benne S.p.a

Azienda Agricola Conte Bruno Nicola & C.

A tutti questi Volontari e a tutte queste aziende va la nostra gratitudine!