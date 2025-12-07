Novara–L.R. Vicenza finisce 2-2, Gallo: “Dieci minuti di presunzione, ci è costato caro”. Morra: “Contento del gol, ma resta il rammarico”

Il L.R. Vicenza torna da Novara con un punto dopo il pareggio per 2-2, risultato che lascia sensazioni contrastanti in casa biancorossa. Al termine della gara hanno parlato in sala stampa mister Fabio Gallo e l’attaccante Claudio Morra, autore di una delle reti del Lane.

Gallo: “Partita in controllo, poi l’abbiamo complicata noi”

L’allenatore biancorosso non nasconde la delusione per aver lasciato spazio agli avversari in una gara che, a suo dire, era saldamente nelle mani del Vicenza.

«Nel primo tempo eravamo completamente in controllo della partita – ha spiegato – Poi siamo stati noi a complicarcela, perché abbiamo fatto dieci minuti da presuntuosi. E quando fai dieci minuti da presuntuosi, dai agli altri la possibilità di pensare di poterti mettere in difficoltà. È solo demerito nostro in una partita dove avevamo il controllo e dove nei primi 25 minuti il risultato doveva essere più rotondo».

Il tecnico ha sottolineato che la squadra deve imparare rapidamente dagli errori:

«Abbiamo fatto un punto, ce lo portiamo a casa, ma abbiamo sicuramente capito cosa non dobbiamo fare. L’ho detto alla squadra a fine primo tempo e l’ho ribadito adesso. Di solito non parlo mai dopo la partita, ma questa volta sì: la presunzione, anche se è durata poco, non va bene».

Morra: “Buona prova, ma serviva più attenzione”

Soddisfatto a metà anche Claudio Morra, autore del gol biancorosso ma consapevole delle occasioni sfumate.

«Dobbiamo fare più attenzione in certe dinamiche per portare a casa la vittoria – ha dichiarato – però secondo me abbiamo fatto una buona partita. Sono molto contento del gol, è importante per me e per la squadra. Ma se avessimo vinto sarebbe stato meglio».

L’attaccante ha espresso amarezza per la rete subita nel finale, che ha negato al Vicenza tre punti preziosi:

«Dispiace quando prendi gol negli ultimi minuti e potevi portare a casa la vittoria. Però l’importante è aver dato il segnale che ci sei, che sei propositivo e hai voglia di lottare. È fondamentale mantenere un trend positivo: c’è rammarico, ma dobbiamo guardare avanti in modo positivo perché stiamo continuando a ottenere risultati».

Il Lane, dunque, torna da Novara con un pareggio che fa riflettere, ma che conferma allo stesso tempo la solidità e la crescita della squadra.