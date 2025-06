Notturni della Oto a Villa Ghislanzoni Curti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Sarà un terzetto d’archi della OTO composto da Jacopo Di Tonno al violoncello, Alvise Berto al violino e Edoardo Dolci al contrabbasso il protagonista del secondo Notturno musicale in programma giovedì 19 giugno a Villa Ghislanzoni Curti alle ore 21.

Nell’insolita formazione per così dire ad assetto variabile, i tre archi della OTO daranno vita a un programma molto originale e vario che si apre sulle note del Duetto per violoncello e contrabbasso di Gioachino Rossini. Composto a Londra nel 1824, il pezzo in tre movimenti si distingue per l’ingegnosità armonica e il raffinato dialogo che si instaura fra i due strumenti dal suono profondo.

Il contrabbassista Edoardo Dolci duetterà poi con il violino di Alvise Berto nella Suite del compositore russo Reinhold Glière, diretto erede della tradizione romantica russa, “Artista del Popolo” e più volte insignito del Premio Stalin.

La musica prosegue con Mozart, del quale sarà proposto il Duo per violino e viola in Sol maggiore nell’arrangiamento per violino e violoncello di Johannes Traeg. Composto nel 1783 a Salisburgo insieme al “gemello” in Si bemolle maggiore, il brano è nato da una commissione dell’arcivescovo Geronimo e si distingue per il clima festoso.

Infine i tre archi della OTO eseguiranno il Trio per violino, violoncello e contrabbasso del ceco Josef Mysliveček, compositore attivo nella seconda metà del Settecento dalla storia dimenticata e che trovò fortuna in Italia, dov’era conosciuto come “Il divino boemo”.

Da molti anni maestro formatore della OTO per la sezione dei violoncelli, Jacopo Di Tonno, napoletano, è Primo violoncello dei Solisti di Pavia, membro del Trio di Torino, del Quartetto Klimt, del Quintetto Bislacco e ha una cattedra al Conservatorio di Piacenza.

Il concerto inizia alle 21. I biglietti (ingresso unico 8 Euro) si possono acquistare online sul circuito Vivaticket, alla sede della OTO in Vicolo Cieco Retrone (0444 326598) e direttamente in villa la sera dell’evento.