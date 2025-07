Notte Bianca a Vicenza, maxi dispiegamento di forze per mantenere sicurezza

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Prende il via oggi la Notte bianca che porterà in centro storico a Vicenza tante attività per tutti: intrattenimento, artisti di strada, danza, animazione per bambini, stand enogastronomici, truck food e soprattutto tanta musica di tutti i generi e per tutti i gusti

Venerdì 4 e sabato 5 luglio dalle 18 alle 2 e domenica 6 luglio dalle 18 a mezzanotte torna la festa pensata per tutti i vicentini, di tutte le età.

Gli appuntamenti della Notte Bianca coinvolgeranno tutte le principali piazze del centro storico: piazza dei Signori, piazza Castello, piazza San Lorenzo, contra’ Garibaldi, piazza Duomo, corso Fogazzaro Sud e piazza Matteotti.

Per garantire lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza, è stato attivato un dispositivo senza eguali con oltre 150 persone impegnate grazie alla stretta collaborazione tra gli organizzatori, il Comune di Vicenza, le forze dell’ordine, agenzie specializzate nella sicurezza degli eventi pubblici e la Croce Rossa Italiana.

Particolare attenzione è stata riservata a piazza dei Signori sponsorizzata da Banca delle Terre Venete, dove sono state predisposte due ampie corsie di emergenza per facilitare eventuali interventi rapidi, oltre al presidio costante dei varchi di accesso per monitorare i flussi e la capienza della piazza.

In supporto anche l’Associazione Nazionale Alpini – sezione di Vicenza insieme a decine di volontari dislocati nei punti strategici del centro storico per la gestione del pubblico e offrire assistenza.

Inoltre nelle aree interessate dagli eventi e nelle vie e piazze limitrofe all’interno delle mura duecentesche fino alle 6 di lunedì 7 luglio gli esercizi pubblici possono somministrare alimenti e bevande in contenitori di vetro, ceramica o lattine solo all’interno dei locali o nei plateatici. I clienti non possono quindi uscire dai locali o dai plateatici con bicchieri o bottiglie di vetro, ceramica o lattine. Il divieto vale anche per i venditori ambulanti e truck food. È vietato anche l’abbandono di tali contenitori.

È consentito l’acquisto e il trasporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro, ceramica o lattine fino ad un luogo privato con il divieto di consumo in area pubblica.

È vietato portare e utilizzare prodotti esplodenti fino a 100 metri da ospedali, case di riposo o cura e nelle vie e piazze interessate dalla manifestazione, fino al 6 luglio. È vietata poi, la detenzione e l’utilizzo di bombolette spray urticanti al peperoncino e oggetti simili, ombrelli con puntale, e oggetti che possano mettere a rischio l’incolumità pubblica.

E’ vietato usare materiali come gesso, farina, uova, talco, e sostanze per molestare o imbrattare. Per chi trasgredisce è prevista una sanzione fino ai 500 euro.

Modifiche alla viabilità e variazione dei percorsi degli autobus

Non sarà possibile transitare in Ztl in centro storico, nell’area interessata dagli eventi, durante la manifestazione, dal 4 al 6 luglio, e in occasione dei disallestimenti, il 7 luglio. È previsto il divieto di sosta in contra’ Garibaldi e piazza del Duomo.

Verranno deviate le corse degli autobus nell’area della manifestazione, quindi in piazza Castello, piazza De Gasperi, Piazza Matteotti, con la soppressione di alcune fermate e la creazione temporanea di nuove fermate sui nuovi percorsi. Informazioni: https://www.svt.vi.it/it/news/vicenza-2025-07-04

Parcheggi e trasporto pubblico

In occasione della Notte Bianca di Vicenza, d’intesa con l’Amministrazione Comunale SVT ha predisposto per sabato 5 luglio il prolungamento del servizio CentroBus dal parcheggio di interscambio Cricoli al centro storico (linea 30) fino alle ore 3.30 di notte.

Per promuovere ulteriormente l’utilizzo del servizio, sono previste condizioni agevolate: dopo le 20.30 e fino alle 22.00 sarà applicata l’abituale tariffa di 2,90 euro per l’andata e il ritorno per il guidatore (incluso il parcheggio) ma eventuali passeggeri viaggeranno gratis; dopo le 22.00 invece l’utilizzo dei bus navetta sarà gratuito sia per il guidatore che per eventuali passeggeri e si pagherà solo il parcheggio 1,20 per l’intera durata della sosta (fino alle 6.30 del mattino successivo).

A disposizione anche il parcheggio Stadio con bus navetta fino alle 20.30 (parcheggio e navetta a pagamento, https://vicenzaparcheggi.it/parcheggi-di-intercambio-e-camper/ ).

Inoltre il servizio di Svt a chiamata è attivo il venerdì dalle 20.30 alle 2, il sabato fino alle 3.30, la domenica fino alle 23.30 ( https://www.svt.vi.it/it/news/vicenza-2025-06-13 )

Informazioni

Facebook e Instagram Notte Bianca Vicenza

nottebiancaitalia.it/notte-bianca-vicenza.ht