NoSmog: da domani torna il livello verde, almeno fino a lunedì 28 febbraio

Da domani, sabato 26 febbraio, torna il livello verde di allerta Pm10. Decadono, quindi, le limitazioni alla circolazione, tra gli altri, per i veicoli diesel euro 4 e 5. Il verde resterà in vigore almeno fino a lunedì 28 febbraio, quando l’Arpav pubblicherà il nuovo bollettino sui livelli di allerta Pm10 secondo quanto previsto nell’Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano.

Tra le iniziative utili alla lotta all’inquinamento atmosferico rientrano, inoltre, la redazione del Programma locale della qualità dell’aria (Plqa) che entra a far parte del Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima (Paesc). Per realizzare queste azioni il Comune ha ottenuto l’assegnazione di un contributo di 3 mila euro dalla Provincia.

La redazione del Programma locale della qualità dell’aria e l’integrazione del Paesc rientrano tra gli impegni presi con l’adesione al Patto per i sindaci per la qualità dell’aria, promosso dalla Provincia di Vicenza e sottoscritto da diverse amministrazioni per attuare azioni comuni per ridurre le emissioni di almeno il 40% entro il 2030.

Nosmog – livello verde

Con il verde, ovvero il livello di allerta 0, non potranno circolare da lunedì a venerdì, festivi esclusi, dalle 8.30 alle 18.30, in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana, i veicoli privati (M1, M2, M3) benzina euro 0, 1 e diesel euro 0, 1, 2, 3; i veicoli commerciali (N1, N2, N3) benzina euro 0, 1 e diesel euro 0, 1, 2, 3; i ciclomotori e motoveicoli (da L1 a L7e) non catalizzati, immatricolati prima dell’1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE e i ciclomotori e motoveicoli euro 0.

Con il livello verde, infatti, i veicoli privati e commerciali euro 4 diesel possono ugualmente circolare durante il periodo dello stato di emergenza per Covid, in vigore fino al 31 marzo.

Oltre al centro storico sono compresi nel blocco i quartieri di Laghetto, San Pio X, San Bortolo, Quartiere Italia, San Francesco, Sant’Andrea, San Lazzaro, Santa Bertilla, Villaggio del Sole, Santi Felice e Fortunato e parte dei quartieri della Stanga (lato San Pio X) e di Saviabona.

Per maggiori informazioni: https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/nosmog.php.