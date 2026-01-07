Nord Est – Trieste fa il pieno di turisti con 125 navi da crociera e 380 mila passeggeri previsti nel 2026

Nel 2026 il porto di Trieste ospiterà 125 approdi di navi da crociera, per un totale stimato di circa 380mila passeggeri. I dati sono stati diffusi da Trieste Terminal Passeggeri, che traccia il quadro della prossima stagione crocieristica.

I numeri segnano una flessione rispetto al 2025, anno in cui gli scali erano stati 131 con 455mila passeggeri movimentati. Il calo, spiegano da Ttp, sarà però accompagnato da un diverso profilo delle navi in arrivo, con una maggiore presenza di unità di piccole dimensioni appartenenti al segmento luxury.

Lo sguardo resta comunque puntato al futuro: per il 2027 è già atteso un nuovo incremento del traffico passeggeri, con volumi in crescita rispetto al 2026.

Ad aprire ufficialmente la stagione sarà la Artemis della Grand Circle Cruise Line, attesa in porto giovedì 12 febbraio. Gli arrivi aumenteranno progressivamente nei mesi successivi, con un’intensificazione a partire da maggio. In calendario sono previste 17 toccate a maggio, 19 a giugno, 18 a luglio, 21 ad agosto, 15 a settembre e 19 a ottobre, prima della consueta riduzione negli ultimi mesi dell’anno.

Tra gli appuntamenti più significativi, l’11 aprile Trieste accoglierà i passeggeri della Costa Deliziosa al termine di una crociera intorno al mondo durata 142 giorni, con tappe in Sud America, Polinesia, Australia, Asia e Oceano Indiano.