Nord Est – Fugatti assolto: legittimo l’abbattimento dell’orso M90, nessuna crudeltà

TRENTO, 18 marzo 2026 – Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, è stato assolto dall’accusa di “uccisione con crudeltà” per l’abbattimento dell’orso M90, avvenuto il 6 febbraio 2024. L’intervento, eseguito dal Corpo forestale del Trentino, era stato disposto per motivi di sicurezza pubblica dopo che l’animale era stato considerato pericoloso.

“L’assoluzione conferma la piena legittimità dell’operato della Provincia – ha commentato Fugatti –. Abbiamo preso una decisione necessaria e responsabile, nel pieno rispetto delle nostre competenze”.

Il presidente ha sottolineato come la gestione di esemplari potenzialmente pericolosi richieda tempestività e rispetto delle norme: “L’obiettivo primario è proteggere l’incolumità delle persone e del personale del Corpo forestale. Ogni intervento è stato effettuato seguendo protocolli internazionalmente riconosciuti”.

L’assoluzione chiude così il capitolo giudiziario aperto dopo l’abbattimento dell’orso, ribadendo la correttezza dell’azione intrapresa dalle autorità provinciali.