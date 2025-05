Nord Est – Frode fiscale da 10 milioni: denunciati 15 imprenditori cinesi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno denunciato 15 imprenditori di origine cinese, tra cui i titolari di 13 aziende attive nel Friuli Occidentale, per aver inserito nelle dichiarazioni fiscali costi relativi a operazioni inesistenti per un ammontare complessivo superiore a 10,5 milioni di euro.

L’indagine, svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pordenone e coordinata dall’Ufficio veneziano della Procura Europea (EPPO – European Public Prosecutor Office), ha messo in luce un sofisticato sistema di frode basato sull’utilizzo di fatture false emesse da società “cartiere” con sede prevalentemente in Lombardia.

Secondo quanto ricostruito, le imprese coinvolte – gestite da cittadini cinesi – avrebbero contabilizzato centinaia di fatture false per simulare acquisti di merce (principalmente abbigliamento), in realtà proveniente dalla Cina attraverso canali non tracciati. Il giro di fatture ha generato un’IVA fittiziamente detraibile per oltre 5,5 milioni di euro, permettendo alle aziende acquirenti di abbattere in modo illecito il proprio reddito imponibile.

Le società fornitrici, spesso prive di sedi operative, dipendenti o attività reali, erano riconducibili a un’unica regia occulta. Formalmente intestate ad altri cittadini cinesi – talvolta ex fattorini o camerieri – queste “scatole vuote” operavano esclusivamente per generare documentazione fittizia. Alcune di esse, nel giro di pochi mesi, hanno dichiarato volumi d’affari da decine di milioni di euro, senza mai versare imposte.

La frode seguiva il tipico schema del “carosello IVA”: i pagamenti avvenivano con modalità tracciabili, ma i fondi venivano poi fatti confluire su conti esteri, principalmente in Cina, rendendo difficile risalire al reale beneficiario.

In totale, 14 amministratori delle imprese pordenonesi sono stati denunciati per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, mentre un quindicesimo soggetto – ritenuto l’ideatore della frode – è stato segnalato per l’emissione di documentazione falsa.

Alla luce degli accertamenti, le Fiamme Gialle hanno anche inoltrato all’Agenzia delle Entrate una segnalazione per l’evasione IRES su una base imponibile di oltre 10,4 milioni di euro, oltre all’IVA non versata pari a più di 5,5 milioni, proponendo la cessazione della partita IVA delle società “fittizie” coinvolte nel meccanismo fraudolento.