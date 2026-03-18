Nord Est – Donna uccise il figlio: 16 denunciati per campagne diffamatorie contro assistenti sociali sui social
A Muggia, sedici persone sono state formalmente denunciate per diffamazione aggravata dopo aver diffuso contenuti online che prendevano di mira gli assistenti sociali e, più in generale, il Servizio sociale comunale. Le accuse riguardano post pubblicati su Facebook in seguito all’omicidio di Giovanni Trame, il bambino di 9 anni ucciso dalla madre, Olena Stasiuk, lo scorso novembre durante un incontro senza la presenza degli operatori sociali.
«Pur nel rispetto della libertà di espressione – sottolinea il Comune – non possono essere tollerate accuse infondate, insinuazioni o campagne denigratorie che ledono la dignità delle persone e minano la fiducia nei servizi pubblici».
L’Amministrazione comunale ha deciso di agire per tutelare non solo i singoli lavoratori, ma anche l’intera istituzione, garantendo il corretto funzionamento dei servizi e il rispetto delle regole della convivenza civile.
Il Comune conclude invitando i cittadini a confrontarsi in modo rispettoso, responsabile e basato su informazioni verificate, auspicando che l’autorità giudiziaria faccia piena luce sui fatti.