NORD EST – Bed and breakfast di lusso: scoperti 1,8 milioni di euro mai dichiarati

Oltre 1,8 milioni di euro di ricavi mai dichiarati al Fisco tra il 2021 e il 2024: è quanto emerso dall’attività delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Bolzano su un bed and breakfast di lusso situato nel Meranese. La struttura, formalmente classificata come edilizia agevolata, era invece destinata alla locazione turistica di alto livello.

L’operazione rientra nell’ambito del Protocollo d’Intesa siglato il 24 luglio scorso a Palazzo Widmann a Bolzano tra il Comandante Regionale della Guardia di Finanza, Generale Gavino Putzu, e l’Assessora provinciale all’Edilizia abitativa, Ulli Mair. L’accordo triennale disciplina lo scambio informativo tra le due istituzioni e mira a prevenire abusi nell’uso dei benefici pubblici destinati all’edilizia agevolata.

Le indagini, condotte dalla Compagnia di Merano, hanno rivelato che l’unità immobiliare, pur soggetta ai vincoli dell’edilizia agevolata, era utilizzata come struttura ricettiva. Durante l’accesso, i finanzieri hanno rinvenuto documentazione extracontabile, permettendo di ricostruire una “contabilità parallela” e quantificare i ricavi non dichiarati.

Emergono anche pratiche commerciali irregolari: il titolare offriva sconti ai clienti in caso di pagamento in contanti, per evitare la tracciabilità delle transazioni. Inoltre, è stato accertato il mancato versamento dell’imposta di soggiorno al Comune per oltre 40 mila euro. La condotta è stata segnalata agli organismi competenti per possibili violazioni del Codice del Consumo.

Alla luce dei riscontri, il titolare è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Bolzano per dichiarazione infedele, con proposta di sequestro preventivo, anche per equivalente, pari alle imposte evase.

Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato sarà accertata solo in caso di sentenza irrevocabile, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza prevista dalla Costituzione.