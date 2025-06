Nord Est – Appalti truccati per scuolabus: irregolarità per oltre un milione di euro, denunciati 6 funzionari pubblici

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Gorizia, 4 giugno 2025 – Irregolarità in numerosi appalti pubblici relativi all’acquisto di scuolabus da parte di vari Enti locali della provincia di Gorizia: è quanto ha scoperto la Guardia di Finanza isontina al termine di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Gorizia.

Secondo quanto emerso, tutte le gare d’appalto per la fornitura dei mezzi scolastici – per un valore complessivo di circa 1,1 milioni di euro – sono state vinte dalla stessa società, con sede in provincia di Venezia, grazie a un meccanismo illecito che ha turbato la regolarità delle procedure.

Le Fiamme Gialle del Gruppo Gorizia, a seguito delle perquisizioni negli uffici tecnici degli Enti coinvolti, hanno sequestrato documentazione cartacea e informatica, tra cui numerose e-mail compromettenti che hanno permesso di ricostruire un quadro dettagliato degli accordi illeciti tra i funzionari pubblici e il responsabile vendite della società veneta.

Le indagini hanno accertato che le gare venivano costruite “su misura” con bandi di gara redatti ad hoc, richiedendo scuolabus con caratteristiche tecniche specifiche che corrispondevano esattamente a quelle dei veicoli proposti dalla società, ancora prima dell’apertura ufficiale delle gare. In questo modo, la concorrenza veniva esclusa a monte, e la società in questione riusciva a spuntarla con ribassi irrisori, in alcuni casi inferiori all’1%, risultando di fatto l’unica “offerta valida”.

Sono sette le procedure di gara risultate turbate, e sono stati denunciati sei Responsabili Unici del Procedimento (RUP) appartenenti agli Enti appaltanti e un dipendente della società fornitrice.

L’operazione si inserisce nel più ampio impegno della Guardia di Finanza per la tutela della spesa pubblica, con l’obiettivo di contrastare ogni forma di illecito che danneggi le imprese oneste e favorisca infiltrazioni nell’economia legale.