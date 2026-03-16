Non si ferma all’alt e scappa a folle velocità: arrestato

L’11 marzo scorso , intorno alle 8, i militari del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Thiene hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino straniero, di 33 anni, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è scaturito a seguito di un inseguimento iniziato poco prima, a Caltrano. L’uomo, alla guida di un’autovettura Audi A3, non si era fermato all’alt imposto dai Carabinieri

del Radiomobile, impegnati in un controllo alla circolazione stradale ed era scappato percorrendo

a forte velocità diverse arterie della zona, mettendo in grave pericolo l’incolumità degli operanti e

degli altri utenti della strada.

L’inseguimento si è concluso a Schio, in via Lago di Garda. Dagli accertamenti eseguiti nell’immediatezza, l’uomo risultava sprovvisto di patente di guida poiché revocata. L’auto utilizzata per la fuga, risultata intestata alla convivente, veniva invece sottoposta a fermo amministrativo.

L’uomo è stato portato presso le camere di sicurezza della Tenenza Carabinieri di Dueville, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria berica in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

