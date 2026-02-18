“No Trump a Milano”: i centri sociali pronti alla protesta in caso di visita per le Olimpiadi

Possibili manifestazioni in vista a Milano qualora Donald Trump dovesse arrivare in città in occasione delle Olimpiadi. Alcuni centri sociali milanesi, tra cui Leoncavallo e Lambretta, hanno annunciato l’intenzione di scendere in piazza se l’ex presidente statunitense dovesse presenziare all’eventuale finale olimpica della squadra americana di hockey.

La presa di posizione è arrivata dopo le indiscrezioni secondo cui Trump potrebbe recarsi a Milano nel caso in cui la nazionale Usa raggiungesse l’ultimo atto del torneo. “Siamo scesi in piazza contro l’ICE, contro Marco Rubio e JD Vance, torneremo in piazza contro Donald Trump”, si legge in un messaggio diffuso sui social.

La mobilitazione si richiama allo slogan “No ICE, No Kings, No Trump”, già circolato negli Stati Uniti in opposizione alle politiche migratorie e alla leadership dell’ex presidente. Nei post condivisi dalle realtà milanesi, Trump viene definito “un leader apertamente neofascista” e si sottolinea che “il suo progetto razzista e violento non può trovare spazio” in una città “medaglia d’oro della Resistenza”.

L’iniziativa è stata rilanciata dalla sezione milanese della rete “No Kings”, formalizzata durante l’assemblea nazionale “O Re o Libertà” che si è svolta a Bologna il 24 e 25 gennaio. L’incontro, promosso da realtà come la Rete No Dl Sicurezza – A Pieno Regime e la campagna europea Stop Rearm Europe, ha riunito associazioni, collettivi studenteschi, sindacati, ong e attivisti per costruire un percorso denominato “Convergenza Sociale – No Kings, contro i Re e le loro Guerre”.

La rete vede l’adesione anche di organizzazioni come Arci, Anpi, Libera, Rete Pace e Disarmo e Articolo 21. Nell’ambito di questo percorso è stata inoltre lanciata per il 28 marzo a Roma la mobilitazione nazionale “Together”, in contemporanea con una manifestazione contro le destre prevista a Londra.

Al momento non vi sono conferme ufficiali sulla presenza di Trump a Milano, ma i centri sociali hanno già chiarito la loro posizione: in caso di visita, annunciano proteste pubbliche.