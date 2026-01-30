Nessuna tregua per gli USA: in arrivo un’altra maxi tempesta invernale

Gli Stati Uniti si preparano a un altro assalto del maltempo, mentre le conseguenze della tempesta dello scorso fine settimana continuano a sconvolgere il Paese. Secondo il National Weather Service (NWS), nei prossimi giorni nevicate significative interesseranno la costa atlantica meridionale, in particolare Virginia, Carolina del Nord e Carolina del Sud, con forti venti che potrebbero compromettere gravemente la circolazione stradale e ferroviaria.

Il fenomeno coincide con un vortice polare che spingerà l’aria gelida fino alla Florida, una regione spesso risparmiata da eventi simili, con possibili danni significativi all’agricoltura locale. La situazione si protrarrà almeno fino a lunedì 2 febbraio.

Il nuovo allarme arriva mentre gran parte del Paese fatica a riprendersi dalla tempesta del fine settimana scorso, che ha combinato forti nevicate, pioggia gelata e freddo intenso, causando interruzioni nei trasporti e decine di vittime. Circa 250.000 utenti sono ancora senza elettricità in Tennessee, Mississippi e Louisiana, secondo il sito PowerOutage.

Un numero crescente di studi suggerisce che il cambiamento climatico possa influire sulle perturbazioni del vortice polare, un vasto sistema di aria fredda che normalmente circola sopra il Polo Nord. Il rapido riscaldamento dell’Artico indebolirebbe la fascia di venti che normalmente isola l’atmosfera polare, consentendo all’aria gelida di raggiungere zone più a sud, come quelle del Nord America.

Le autorità raccomandano massima cautela a cittadini e conducenti nelle aree interessate, mentre le squadre di emergenza restano in allerta per garantire sicurezza e interventi rapidi.