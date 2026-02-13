Neonati trovati morti nel congelatore, shock in un piccolo comune francese, la madre confessa

Aggiornamento:

Alta Saona, madre arrestata: ha partorito in casa e congelato due neonati

Aillevillers-et-Lyaumont (Alta Saona) – Il caso dei due neonati ritrovati in un congelatore nella piccola cittadina dell’Alta Saona si arricchisce di nuovi dettagli inquietanti. La donna, sulla cinquantina, madre di altri nove figli da tre relazioni diverse, ha ammesso di aver partorito i neonati in casa, senza assistenza, e di averli immediatamente avvolti e posti nel congelatore della lavanderia, unico spazio della casa di sua esclusiva competenza.

Il procuratore generale di Besançon, Cédric Logelin, ha dichiarato che la donna è stata formalmente accusata di omicidio di minori e posta in custodia cautelare. Durante gli interrogatori, la madre ha spiegato di aver nascosto le gravidanze alla sua famiglia e agli amici, indossando abiti larghi per camuffare l’aumento di peso, e ha spesso manifestato rimorso per i suoi figli e per quanto accaduto.

Il padre, inizialmente arrestato, non sembrava a conoscenza della presenza dei corpi e al momento non è stata formulata alcuna accusa nei suoi confronti. L’arresto della donna, avvenuto a Boulogne-Billancourt presso l’abitazione di uno dei suoi figli, era inizialmente per omicidio con connotazione premeditata, ma l’accusa è stata poi rettificata, pur rimanendo gravissima e comportando la possibilità di ergastolo.

L’inchiesta, trasferita alla procura di Besançon per la natura penale dei fatti, continua con accertamenti sulla dinamica degli eventi e sul contesto familiare. La cittadina di circa 1.500 abitanti resta sconvolta per quanto emerso, mentre le autorità cercano di fare chiarezza sui motivi alla base di questo drammatico episodio.

La notizia:

Una macabra scoperta ha sconvolto martedì 10 febbraio Aillevillers-et-Lyaumont, piccolo centro di meno di 1.500 abitanti a nord di Vesoul, nel dipartimento dell’Alta Saona. All’interno di un’abitazione di Rue Charles-Demandre, vicino al centro del paese, sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due neonati nascosti in un congelatore.

A dare l’allarme è stato un uomo che ha contattato la polizia dopo che la sorella aveva trovato il corpo di un neonato nel congelatore dell’abitazione. Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno confermato il ritrovamento. Poco dopo, all’interno della stessa casa, è stata individuata una seconda borsa che non era stata aperta immediatamente: al suo interno è stato scoperto il corpo di un altro neonato.

La procura di Vesoul ha aperto un’indagine, ma nel primo pomeriggio il fascicolo è stato trasferito alla procura di Besançon, data la natura penale dei fatti ipotizzati. L’uomo che ha chiamato le forze dell’ordine è stato arrestato, ma non risulta sospettato: secondo quanto emerso, sarebbe stato ignaro della presenza dei corpi nell’abitazione.

Il giorno successivo al ritrovamento, la moglie dell’uomo, sospettata del duplice infanticidio nella regione Borgogna-Franca Contea, è stata arrestata a Boulogne-Billancourt intorno all’una di notte. Non risulta che fosse in fuga: aveva lasciato la casa coniugale nel dicembre 2025 e al momento dell’arresto si trovava con uno dei suoi figli.

La donna, sulla cinquantina, era ancora in custodia cautelare giovedì. Secondo una fonte vicina al caso, è madre di nove figli avuti da due relazioni. Il procuratore di Besançon ha riferito che la sospettata ha ammesso di aver congelato i due neonati subito dopo la nascita, collocata tra il 2011 e il 2018. Avrebbe dichiarato di aver nascosto le gravidanze alle persone a lei vicine e di aver partorito in casa.

Il sindaco di Aillevillers-et-Lyaumont, Jean-Claude Tramesel, ha spiegato di essere stato informato dalle forze dell’ordine della chiusura della strada a partire dalle 18 di martedì e per l’intera notte. “È un piccolo villaggio di 1.500 abitanti. Pensiamo sempre che incidenti del genere capitino altrove… Siamo sbalorditi”, ha commentato, aggiungendo che la coppia viveva in paese da circa vent’anni, senza attirare particolare attenzione.