Negli USA la droga degli zombie diventa ‘minaccia emergente’ (il video inquietante)

E’ tragicamente soprannominata “la droga degli zombi”. Chiamata anche “tranq” o xilazina, il suo nome scientifico, questa sostanza si è infiltrata nel mercato nero oltre Atlantico, dove viene utilizzata come coadiuvante con altri oppioidi, tra cui il fentanyl, una droga descritta come 50 volte più potente dell’eroina e 100 volte più della morfina. La sua particolarità è quella di far sembrare morti viventi coloro che se lo iniettano. Oltre all’effetto sedativo che fornisce, alterando pericolosamente la respirazione e le funzioni cardiache, questa droga sintetica tende a provocare necrosi sulla carne.

Questa droga mortale, reperibile a un prezzo irrisorio – meno di 6 euro al chilo – sta infestando le strade degli Stati Uniti, dove il suo consumo è esploso. Tra il 2020 e il 2021, il rilevamento della xilazina da parte della US Drug Enforcement Agency (DEA) è aumentato di quasi il 200% nel sud del Paese e di oltre il 100% nell’ovest. Abbastanza da suscitare preoccupazione da parte della US Drug Administration (FDA) , che ha segnalato un “problema di salute pubblica in crescita” . Una preoccupazione condivisa dalla Casa Bianca. Washington ha annunciato mercoledì 12 aprile che avrebbe designato la xilazina come una “minaccia emergente” .

Un anestetico veterinario deviato

“Questa è la prima volta nella storia della nostra nazione che una sostanza è stata designata come una minaccia emergente “, ha dichiarato il dottor Rahul Gupta, direttore dell’Office of Drug Enforcement, in una conferenza stampa. Questa classificazione deve consentire all’amministrazione Biden, dopo aver presentato al Congresso entro tre mesi dalla nomina un piano d’azione che toccherà diversi ambiti, di sbloccare fondi, senza dirottare denaro destinato ad altre cause.

Inventata negli anni ’60 e autorizzata dal 1972 dall’American Medicines Agency (FDA), come sedativo e analgesico veterinario, la xylazina è destinata esclusivamente all’uso veterinario . Questa sostanza, che blocca i recettori adrenergici, impedendo il rilascio di noradrenalina, viene utilizzata sugli animali (cavalli, cani, gatti…). Si presenta sotto forma di una soluzione iniettabile limpida e incolore. Dagli anni 2000, l’uso di questo potente anestetico è stato deviato. Serve come agente di taglio per aumentare l’effetto di un oppioide ingerito o iniettato, come il fentanil, la cocaina o la metanfetamina, con conseguenze devastanti sia psicologiche che fisiche.

La “droga degli zombi” rallenta “la respirazione, la tensione, la frequenza cardiaca” e riduce “la temperatura corporea a livelli critici” , avverte la FDA. La xilazina inibisce i recettori adrenergici, situati nel sistema nervoso centrale e nel cuore, causando perdita di coscienza, attenzione, estrema sedazione e possibilmente deliri o allucinazioni. Da qui l’effetto “zombie”. Altrettanto seriamente, possono comparire “ferite cutanee e chiazze di pelle morta e in putrefazione” , anche altrove rispetto ai siti di iniezione. I tessuti possono infettarsi e necrotizzarsi, al punto da richiedere l’amputazione di un arto colpito,

Nessun antidoto noto in questo momento

Dotato di un alto potenziale di dipendenza, il “tranq” viene utilizzato per gonfiare le dosi di fentanyl, molto in voga negli Stati Uniti. Le due droghe sintetiche, che proliferano tra ambienti modesti, si trovano quindi regolarmente nello stesso prodotto, secondo la DEA , che massimizza il rischio di dipendenza. Questa combinazione, molto spesso realizzata all’insaputa dei consumatori, provoca un aumento del rischio di overdose fatale. Tanto più che l’intervallo tra la dose efficace e la dose letale è minimo, quindi un aumento del pericolo di fare un’overdose fatale. Secondo uno studio pubblicato nel 2022, il 26% delle overdose mortali in Pennsylvania nel 2020 riguardava xilazina e il 20% nel Maryland, uno stato confinante con la capitale Washington.LEGGI ANCHEVEDI PURE

Ad oggi, non esiste alcun antidoto per il sovradosaggio di xilazina. Anche il naloxone, antagonista degli oppioidi, si dimostra inefficace contro la “droga zombie”, di cui non annulla gli effetti calmanti e impedisce ogni rianimazione.