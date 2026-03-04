Nave russa di gas affondata nel Mediterraneo: Mosca accusa l’Ucraina

Mosca ha accusato l’Ucraina di aver attaccato la nave russa ARCTIC METAGAZ, carica di gas naturale liquefatto, nel Mediterraneo. Secondo le autorità libiche, la petroliera è affondata tra Malta e la Libia a seguito di esplosioni improvvise, con un successivo incendio che ne ha causato il completo affondamento. Le immagini diffuse online mostrano l’entità dei danni.

L’Autorità portuale e dei trasporti marittimi libica ha ricevuto martedì sera una richiesta di soccorso dalla nave e ha confermato che il relitto si trova a circa 130 miglia nautiche a nord del porto di Sirte, invitando tutte le imbarcazioni a mantenersi a distanza per il rischio di collisione, possibili perdite di gas o carburante e pericoli di incendio o inquinamento marino.

Il Ministero dei Trasporti russo ha assicurato che tutti i 30 membri dell’equipaggio sono salvi. Secondo il comunicato del ministero, l’attacco sarebbe stato effettuato dalla costa libica tramite motoscafi senza pilota, di proprietà ucraina. La nave era partita dal porto russo di Murmansk diretta verso il Mediterraneo.

L’incidente aumenta la tensione in una zona già delicata, con possibili rischi per la sicurezza della navigazione e per l’ambiente marino.