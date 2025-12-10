Natale? Serie Tv da divano

Di Alessandro Cammarano

Natale è il tempo sospeso per eccellenza: le giornate si dilatano, gli orari saltano, il confine tra “una puntata” e “l’intera stagione” diventa labile. In questo spazio ovattato le serie uscite nelle ultime settimane trovano il loro contesto ideale. Non una lista secca, ma un percorso guidato, in cui ogni titolo dialoga con il successivo — e ciascuno trova il suo posto anche in base alla piattaforma su cui è disponibile.

Si comincia con il grande racconto spettacolare. Masters of the Air, visibile su Apple TV+, riporta la serialità bellica ai massimi livelli produttivi: la Seconda guerra mondiale osservata dall’alto, attraverso i giovani piloti dei bombardieri americani. Una serie che chiede concentrazione, silenzio e una certa predisposizione all’epica. Ideale per le sere “serie” delle feste.

Cambio netto di temperatura con Griselda, disponibile su Netflix. Qui il Natale è solo un pretesto per chiudersi in casa e divorare una storia potente: l’ascesa e la caduta di Griselda Blanco, tra Miami, droga e potere. È un crime compatto, pensato per il binge, che funziona perfettamente quando le giornate si accorciano e l’autocontrollo pure.

Il freddo diventa protagonista assoluto in True Detective: Night Country, in streaming su Max. Buio perenne, ghiaccio, sparizioni inquietanti: la quarta stagione della serie porta l’indagine nell’Artico e la carica di risonanze simboliche. È una visione che dialoga in modo quasi naturale con l’inverno reale, da affrontare la sera, quando fuori è già notte fonda.

Sempre innevata ma di tutt’altro tono è Fargo, visibile su Netflix e Max. Qui la neve fa da cornice a una fiaba criminale grottesca, feroce e ironica. È la serie giusta quando il Natale inizia a risultare stucchevole e si sente il bisogno di umorismo nerissimo e personaggi sopra le righe.

Per chi preferisce virare verso un intimismo controllato, Expats, su Prime Video, offre un melodramma sobrio e stratificato. Expat occidentali a Hong Kong, un trauma che incrina le vite apparentemente perfette: una serie da pomeriggio festivo, quando il ritmo rallenta e si ha voglia di ascoltare più che di essere scossi.

A rialzare l’energia arriva The Brothers Sun, su Netflix. Gangster taiwanesi, fratelli, famiglia e violenza stilizzata convivono con una comicità sorprendentemente efficace. È forse il titolo più “trasversale” del periodo, ideale da condividere sul divano senza troppe mediazioni.

Sul versante del giallo contemporaneo, A Murder at the End of the World è disponibile su Disney+. Un ritiro ultra-esclusivo, un omicidio, una giovane hacker-detective: la tradizione del mystery si intreccia con tecnologia e paranoia digitale. Perfetta per il binge delle feste, quando l’unica vera domanda è: “Ancora una?”

Decisamente meno conciliatoria è The Curse, visibile su Paramount+. Una dark comedy disturbante che usa il formato del reality sulla rigenerazione urbana per smontare ipocrisie morali e progressismo di facciata. È una serie che fa ridere e mette a disagio, meglio non proporla durante il pranzo di Natale con la famiglia allargata.

Quando invece serve qualcosa di più luminoso e condivisibile, Percy Jackson and the Olympians, su Disney+, riporta in scena il mito greco in versione young adult. Avventura, identità, amicizia: una visione perfetta per un pubblico familiare, capace di parlare anche agli adulti senza annoiare.

A chiudere il percorso, la proposta più enigmatica: Kübra, disponibile su Netflix. Un uomo qualunque riceve messaggi da una misteriosa entità superiore; fede, tecnologia e destino si intrecciano in un thriller inquieto, ideale quando le feste iniziano a farsi più silenziose e riflessive.

In sintesi, il Natale seriale di quest’anno non offre un’unica direzione, ma un ventaglio di possibilità: epica storica, crime gelido, introspezione, intrattenimento puro e persino disagio programmato.

La vera arte non è scegliere “la serie migliore”, ma quella giusta per l’ora giusta — e per la piattaforma giusta. Perché anche nel binge, come nelle feste, il tempismo è tutto.