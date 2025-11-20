Natale 2025: il Coro Arsamanda in tour con canti tradizionali e americani

La magia del Natale prende vita grazie alla musica: il Coro Arsamanda, diretto da Paola Burato, annuncia un ricco calendario di Concerti di Natale che si snoderà tra dicembre e gennaio, toccando le province di Vicenza, Padova e Mantova (sotto: la locandina).

I concerti proporranno un repertorio affascinante che spazia dai classici canti natalizi della tradizione ai brani della tradizione americana, offrendo al pubblico un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera delle feste.

Un Tour Invernale tra Veneto e Lombardia

Il tour prenderà il via domenica 7 dicembre con un doppio appuntamento a Vicenza: alle 16:30 presso il Centro Commerciale di Thiene e alle 20:45 alla Chiesa di San Giuseppe in Maddalene.

Tra le tappe salienti, il Coro Arsamanda si esibirà:

Venerdì 12 dicembre (ore 21.00) presso la Sala della Comunità a Vò di Brendola (VI).

(ore 21.00) presso la Sala della Comunità a Vò di Brendola (VI). Sabato 13 dicembre (ore 21.00) alla Chiesa di San Nicola a Creazzo (VI).

(ore 21.00) alla Chiesa di San Nicola a Creazzo (VI). Domenica 21 dicembre (ore 21.00) alla Chiesa di Sant’ Andrea Apostolo a Cadoneghe (PD).

La rassegna si concluderà nel nuovo anno, sabato 10 gennaio (ore 21.00), presso la Chiesa Santa Maria Nova a Cavriana (MN).

La Formazione

Il Coro Arsamanda sarà accompagnato da una solida formazione strumentale: Davide Brolati alla tastiera, Paolo Cervino alla chitarra e Claudio Marchetti e Emanuele Giordani alle percussioni. La voce solista sarà quella di Mery Schiavo, mentre la presentazione delle serate sarà affidata a Maurizia Piva Silovich.

Tutti i concerti prevedono l’ingresso a offerta libera, un invito alla partecipazione per sostenere l’iniziativa e condividere la gioia della musica natalizia.