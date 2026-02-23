Nasce il nuovo Comune di Castegnero-Nanto: il Prefetto nomina Scipioni Commissario

Vicenza, 23 febbraio 2026 – A seguito della pubblicazione della legge della Regione del Veneto n. 1 del 17 febbraio 2026, è stato istituito nella provincia di Vicenza, a partire dal 21 febbraio 2026, il nuovo Comune denominato Castegnero Nanto, nato dalla fusione dei due precedenti Comuni di Castegnero e Nanto.

Con decreto prefettizio del 20 febbraio, il dott. Luigi Scipioni è stato nominato Commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del nuovo Comune, fino all’insediamento degli organi ordinari a seguito delle future elezioni.

Il dott. Scipioni, Viceprefetto oggi in quiescenza, ha operato a lungo in Veneto presso le Prefetture di Vicenza e Rovigo ed è stato Viceprefetto Vicario della Prefettura di Latina. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di commissario straordinario in diversi Comuni del Veneto e della Lombardia, tra cui il Comune di Manduria (Taranto), sciolto per infiltrazioni mafiose, e ha svolto il ruolo di sub Commissario Vicario di Latina in via ordinaria.

Al Commissario sono conferiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale, con il compito di garantire la continuità amministrativa del nuovo Ente e assicurare la piena operatività dei servizi durante la fase di transizione. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Commissario sarà affiancato da un comitato consultivo composto dal Sindaco uscente di Castegnero, Marco Montan, e dal Sindaco uscente di Nanto, Manuela Vecchiatti.

La nomina del Commissario prefettizio segna un passo fondamentale per l’avvio della nuova realtà comunale, assicurando stabilità e continuità amministrativa ai cittadini di Castegnero Nanto durante il periodo di transizione.