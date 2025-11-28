Nasce “Bassano Verde”: una rete di cinque nuove foreste in città

Il Comune di Bassano del Grappa e Alì Supermercati danno inizio a un nuovo progetto, Bassano Verde, che ha l’obiettivo di trasformare cinque aree pubbliche della città in nuove foreste urbane. Il progetto è realizzato in collaborazione con WOWnature, l’iniziativa di Etifor | Valuing Nature, spin-off dell’Università di Padova, che dal 2018 realizza interventi di riforestazione e tutela ambientale in Italia e all’estero.

Si tratta di un intervento di riforestazione diffusa, una rete verde che produrrà benefici a livello ambientale e sulla qualità di vita delle persone. Le cinque nuove aree boschive sono state progettate per aumentare la biodiversità, migliorare la qualità dell’aria, mitigare l’effetto delle isole di calore in estate e offrire spazi più ombreggiati e accoglienti per la popolazione.



Parco Lucio Battisti e Strada Rivana ospiteranno due Tiny Forest, ovvero foreste in miniatura ad alta densità ispirate al metodo del botanico giapponese Akira Miyawaki. La collina di Monte Crocetta vedrà invece nascere una Food Forest, cioè una foresta commestibile con alberi da frutto e arbusti commestibili da animali come uccelli e insetti. L’area giochi di Riviera Ca’ Sette sarà arricchita da una fascia arbustiva naturaliforme, pensata come area ombreggiante e nuovo habitat per insetti impollinatori e piccoli animali. Infine, in via Monte Rombon nascerà un bosco urbano naturaliforme. Proprio in quest’area questa mattina venerdì 28 novembre 2025, con la messa a dimora dei primi alberi, ha avuto luogo l’inaugurazione di Bassano Verde, alla presenza delle scuole e dei partner del progetto.

“Si tratta di un progetto che mira al miglioramento e alla valorizzazione del patrimonio naturale del Comune di Bassano – spiega l’assessore Andrea Viero – ma soprattutto alla tutela dell’ambiente e, quindi alla qualità della nostra vita, presente e futura. Ringrazio tutti i soggetti che si sono messi a disposizione, sia del punto di vista delle competenze che economico, grazie ai quali questo progetto può partire ora e svilupparsi nei prossimi anni, assicurando un cospicuo numero di piantumazioni e diffondendo sensibilità e conoscenza ambientali”.

“Bassano Verde è la dimostrazione concreta di quanto la sinergia tra enti pubblici e realtà private possa generare un impatto sul lungo termine” afferma Chiara Bruni di WOWnature, responsabile forestale del progetto. “Ogni albero piantato in città contribuisce a migliorare la qualità dell’aria, regolare la temperatura e restituire alle persone un legame diretto con la natura: un beneficio che cresce nel tempo, proprio come le foreste che stiamo realizzando.”

Gli interventi previsti dal progetto Bassano Verde contribuiscono a favorire la cattura di CO₂ e la riduzione degli inquinanti (PM10, PM2.5, ecc.) grazie alla nuova copertura vegetale. La presenza degli alberi porterà ad abbassare le temperature delle aree urbane in estate e creare microclimi più freschi, grazie all’ombreggiamento e all’evapotraspirazione delle piante. Inoltre, si andrà a offrire rifugio alla fauna locale, stimolando la presenza di insetti utili e uccelli, sostenendo la biodiversità anche in contesti densamente urbanizzati.

Con la donazione degli alberi che daranno vita a Bassano Verde, rinnoviamo il nostro impegno per una città più salubre e attenta al futuro. Crediamo profondamente nel valore delle foreste urbane: ogni albero piantato oggi è un gesto che migliora la qualità della vita delle persone e lascia un’eredità positiva alle generazioni che verranno.” dichiara Alberto Marzotto, Responsabile Ufficio Sostenibilità Ambientale di Alì S.p.A.

Con Bassano Verde, il Comune desidera ribadire l’interesse nel presente e nel futuro della città: non si tratta solo di far crescere nuovi alberi, ma di costruire una vera e propria rete verde urbana, diffusa su più punti del territorio comunale, che connetta natura, comunità e benessere. Gli interventi avranno luogo su una superficie complessiva di 2 ettari e prevedono la messa a dimora di più di 2.000 nuovi alberi e arbusti.