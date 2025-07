Musica e fuochi sull’acqua: a Bassano del Grappa divieti di detenzione, somministrazione e vendita di bevande

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

In occasione della manifestazione “Musica e fuochi sull’acqua”, nella serata di lunedì 14 luglio, dalle ore 19.30 alle ore 23.00, e comunque fino al termine della manifestazione, nelle aree destinate al pubblico sono vietate la detenzione, somministrazione e vendita per asporto di bevande in contenitori in vetro e di oggetti potenzialmente pericolosi atti a recare danno a persone cose o beni.

Il divieto è rivolto al pubblico, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, e agli esercizi artigianali/commerciali e per mezzo di distributori automatici, che operano in sede fissa e su suolo pubblico.

Lo stesso divieto è valido nelle seguenti aree appositamente riservate agli spettatori: Ponte degli Alpini, via Porto di Brenta, via Macello, via Volpato, il camminamento sotto il Ponte della Vittoria, il terrazzo di Palazzo Sturm e via Pusterla, quest’ultima in quanto strada riservata ai mezzi di soccorso e non accessibile al pubblico.

La somministrazione e la conseguente consumazione di bevande è consentita all’interno dei locali delle aree interessate, mentre il divieto è in vigore nei plateatici.

I trasgressori, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione da un minimo di 25 ad un massimo di 500 euro.