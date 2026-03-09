Mozart passa a Vicenza, dal 12 al 16 marzo

Da giovedì 12 a lunedì 16 marzo la Società del Quartetto presenta la quinta edizione della rassegna Mozart passa a Vicenza, un mini-festival ispirato alla breve visita in città del giovane Wolfgang nel 1771. In programma quattro incontri musicali con l’Ensemble Musagète in altrettanti spazi di Vicenza e un concerto sinfonico della OTO diretto da Giuseppe Mengoli al Comunale.

Le 48 ore trascorse a Vicenza, su invito del vescovo Corner, da Leopold e Wolfgang Amadeus Mozart nel marzo del 1771 hanno ispirato un mini-festival che dal 2022 la Società del Quartetto propone in città per ricordare quella fugace visita della quale, in verità, si sa molto poco.

La quinta edizione di Mozart passa a Vicenza è in programma dal 12 al 16 marzo e ha per protagonisti i musicisti dell’Ensemble Musagète che si esibiranno alla Sala Dalla Pozza di Palazzo Cordellina, all’Odeo del Teatro Olimpico, alla Foresteria di Villa Valmarana ai Nani e alle Gallerie d’Italia-Palazzo Leoni Montanari. La rassegna si chiude lunedì 16 marzo al Comunale di Vicenza con un concerto mozartiano dell’Orchestra del Teatro Olimpico diretto da Giuseppe Mengoli.

Apre la kermesse – giovedì 12 alle 18,30 a Palazzo Cordellina – un quartetto a fiati del Musagète formato da Remo Peronato all’oboe, Luigi Marasca al clarinetto, Lara Eccher al corno e Paolo Guelfi al fagotto. Con la partecipazione di Gabriele Dal Santo al pianoforte, l’ensemble esegue il Quintetto K 452 e una versione per fiati e pianoforte della Sinfonia concertante K 297b.

Venerdì all’Odeo del Teatro Olimpico, sempre alle 18,30, saranno proposti da Tommaso Luison al violino, Andrea Bellato al violoncello e Gabriele Dal Santo al pianoforte i Trii n. 4 in Si bemolle maggiore e n. 5 in Mi maggiore.

“Una notte nel giardino del conte” è il titolo del doppio appuntamento – alle 18,30 e alle 20,30 – di sabato 14 a Villa Valmarana ai Nani. Clarinetti e corni di bassetto (Luigi Marasca, Angelica Pianegonda e Stefano Negro) dialogano fra di loro nell’Adagio K 410 e nel Divertimento n. 2 in Si bemolle maggiore per poi essere affiancati dalle voci dei soprani Nadia Caristi e Laura Fabris e del basso Marco Scavazza nell’interpretazione di due Notturni e di trascrizioni da arie tratte dalle opere Le nozze di Figaro e Così fan tutte.

Doppio concerto – alle 11 e alle 18 – anche domenica 15 al Salone d’Apollo di Palazzo Leoni Montanari, sede vicentina delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, con protagonisti archi e fiati del Musagète. Dopo due perle di raro ascolto come il Duo per violino e viola K 423 (Tommaso Luison e Michele Sguotti) e la Sonata per fagotto e violoncello K 292 (Paolo Guelfi e Simone Tieppo), saranno proposte alcune arie dal Don Giovanni, con la partecipazione di Fabio Pupillo al flauto, arrangiate per quintetto da Luigi Marasca.

Nato nel 2001 dalla collaborazione con Giovanni Guglielmo, l’Ensemble Musagète si caratterizza per una ricerca che, accanto ai grandi classici, pone l’attenzione sulla riscoperta di tesori dimenticati e sulla produzione contemporanea. Fin dall’esordio ha potuto contare sul sostegno delle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, che sono quindi diventate residenza ufficiale della formazione. L’Ensemble svolge anche un’intensa attività didattica e divulgativa nel Veneto con laboratori e percorsi interdisciplinari per bambini e ragazzi, ma anche per il pubblico adulto. Nel corso degli anni il gruppo ha trovato una delle sue vocazioni più caratteristiche nella trascrizione cameristica di partiture molto note della letteratura orchestrale.

Ingresso unico 10 Euro. I biglietti si possono acquistare presso la sede della Società del Quartetto di Vicolo Cieco Retrone (0444 543729), online sul circuito VivaTicket e nei luoghi dei concerti, prima dell’inizio.