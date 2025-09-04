Morte operaio a Montecchio Maggiore – Bianco (Cgil Vicenza): “Governo e Regione si impegnino sulla prevenzione”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Massimiliano Bianco, componente della segreteria CGIL Vicenza interviene sulla tragica morte dell’operaio alla New Ecology di Montecchio Maggiore.

“Nel mese di luglio si è verificato il decimo infortunio mortale in provincia di Vicenza. Alla ripresa, dopo le ferie estive, si registra già un nuovo infortunio mortale avvenuto alla New Ecology di Montecchio Maggiore, ditta specializzata nella raccolta e smaltimento di rifiuti speciali.

La CGIL non ha rappresentanza nell’azienda e quindi non conosciamo la dinamica che ha portato alla morte del lavoratore.

Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia e ai compagni di lavoro di questa persona.

Esprimiamo però anche la nostra rabbia per una situazione sulla quale si può e si deve intervenire. Ripetiamo: dal nostro punto di vista questi temi, sicurezza sul lavoro, precariato, sub appalti … sono usciti dalle agende di coloro che governano a vari livelli. Bastano pochi dati relativi all’aumento degli occupati per tralasciare tutto il resto, per dimenticare invece i drammatici dati sugli incidenti e sulle morti bianche, che riguarda le modalità in cui si lavora nelle fabbriche e nei cantieri e nei lòuoghi di lavoro in generale.

Non ci possiamo rassegnare al fatto che di lavoro si può anche morire. Pertanto continueremo ad incalzare i governi nazionale e regionale affinché ci sia una inversione di tendenza: è necessario un forte investimento sul piano della prevenzione per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro”.