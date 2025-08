Montecchio, rischia di investire ragazzi, poi la folle e pericolosa fuga: arrestato bassanese senza documenti

Giornata movimentata quella di giovedì 31 luglio per la Polizia Locale dei Castelli, impegnata in due distinti interventi nel territorio di Montecchio Maggiore (VI).

Il primo episodio, il più grave, è avvenuto poco prima della mezzanotte nei pressi dell’area ex-Boom di viale Trieste, durante la manifestazione “Montecchio Marittima”. Una pattuglia ha notato una Peugeot 208 che non si era fermata per dare la precedenza a un gruppo di giovani sulle strisce pedonali. Alla vista dell’alt imposto dagli agenti, il conducente ha deciso di fuggire ad alta velocità in direzione di Altavilla Vicentina.

Ne è nato un inseguimento pericoloso, durante il quale l’automobilista ha effettuato manovre azzardate, mettendo a repentaglio la sicurezza pubblica. Il veicolo è stato infine bloccato nella zona nord di Montecchio Maggiore, dopo che il mezzo della Polizia Locale è riuscito a superarlo e rallentarne la corsa. Il fuggitivo ha terminato la corsa speronando l’auto di servizio. Fortunatamente non si sono registrati feriti, anche se il veicolo d’ordinanza ha riportato lievi danni. Più seri quelli alla Peugeot.

Il conducente, identificato in C.M., cittadino italiano di 31 anni domiciliato a Bassano del Grappa, era sprovvisto di documenti e privo di patente di guida. Portato al Comando per l’identificazione, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e per aver messo in pericolo la pubblica incolumità. A suo carico anche multe per circa 6.200 euro per numerose violazioni al Codice della Strada e per l’assenza di titolo abitativo.

Il secondo intervento si è svolto nel pomeriggio, intorno alle ore 17, ancora in viale Trieste. Gli agenti sono stati allertati per un furto in un supermercato, dove un uomo aveva sottratto tre bottiglie di whisky di una nota marca. Dopo essere stato scoperto dal servizio antitaccheggio, stava tentando la fuga, ma è stato fermato dalla pattuglia mentre si allontanava dall’ingresso.

Anche in questo caso, l’uomo era privo di documenti e si è rifiutato di fornire le generalità. È stato quindi accompagnato al Comando per l’identificazione tramite rilievi fotodattiloscopici. L’uomo è stato identificato in M.K., 25enne cittadino italiano residente ad Altavilla Vicentina, e per lui è scattata la denuncia per furto aggravato e rifiuto di fornire le proprie generalità.