MONTECCHIO MAGGIORE – Incendio in un condominio: una famiglia evacuata

Questa notte, in un condominio in via Trieste a Montecchio Maggiore, è divampato un incendio che ha costretto una famiglia ad essere evacuata. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita.

Durante un controllo notturno nella zona dell’ex Boom, una pattuglia della Polizia Locale dei Castelli ha notato, intorno a mezzanotte, delle fiamme uscire da un appartamento al primo piano di un condominio in via Trieste 89. Gli agenti si sono immediatamente messi in azione, entrando nello stabile per dare l’allarme e facendo evacuare una ventina di persone, la maggior parte delle quali già addormentata. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, intervenuti per spegnere l’incendio. L’appartamento era disabitato ed è stato dichiarato inagibile, come anche quello al piano superiore per danni strutturali. Una famiglia originaria del Bangladesh, composta da mamma, papà e due figli, entrambi maggiorenni, è stata evacuata ed è ora ospitata da alcuni parenti. Le operazioni si sono concluse verso le 3 di notte.

“Negli spazi comuni dell’edificio c’erano 16 bombole del gas vuote, che abbiamo provveduto a rimuovere, l’intervento immediato della nostra pattuglia, seguito a quello dei Vigili del Fuoco, ha evitato una tragedia – spiega il comandante della Polizia locale dei Castelli, Alessandro Rigolon – Il sospetto è che le fiamme possano essere divampate a causa della presenza di qualcuno nell’appartamento, che risulta disabitato, di proprietà di un cittadino del Bangladesh residente però a Londra. Il sindaco di Montecchio Maggiore, Gianfranco Trapula, aggiunge: “Un grande plauso ai nostri agenti che sono intervenuti con prontezza e coraggio. Nessuno nel condominio si era accorto delle fiamme che divampavano”.