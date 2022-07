MONTECCHIO MAGGIORE – Il 3 agosto torna Montecchio Marittima: gli appuntamenti del festival

A Montecchio Maggiore, nella nuova location dell’ex discoteca Boom, torna il festival musicale organizzato dall’Associazione Quadratum con il patrocinio del comune: dal 3 al 7 agosto si terrà infatti “Montecchio Marittima”, che beneficerà di un’area più grande e agevole da raggiungere grazie ai parcheggi gentilmente concessi dai supermercati vicini. Durante l’evento verrà allestita la spiaggia artificiale che animerà le serate montecchiane di inizio agosto con tanta musica, sport, area bimbi e food truck. Cinque giorni di festa che non mancheranno di richiamare, come a ogni edizione, appassionati da

tutto il Veneto e non solo.

Si parte mercoledì 3 agosto con DJ Matrix, disk jokey vicentino di fama nazionale e internazionale;

il 4 agosto torna alla consolle Yano, presenza fissa a Montecchio Marittima fin dalla sua prima

edizione. Venerdì 5 agosto, Radio Piterpan, media partner del festival, presenta

“Asbronzatissimi”; sabato 6 agosto si balla sulle note dei pezzi più amati degli anni ‘90 con

“90Wonderland”, l’evento dedicato ai “nineties” più famoso d’Italia, e domenica 7 agosto si chiude

in bellezza a ritmo di reggaeton con “Besame”, format ideato e nato a Villa Bonin e oggi affermato

in tutto il Nord Italia.

Montecchio Marittima non è solo musica: tutte le sere, dalle ore 19:00 alle 21:00, si terrà il

consueto torneo di beach volley, organizzato da Debora Ghiotto e Lisa De Antoni, che quest’anno

ha registrato il tutto esaurito con ben 80 atleti iscritti. Sempre alle 19:00 si accenderanno i fuochi

dell’area food truck, e vicino sarà allestita l’area bimbi con i gonfiabili per il divertimento dei più

piccoli.

Quest’anno all’ingresso verrà chiesta un’offerta libera di minimo 1 euro. L’intero ricavato andrà

devoluto all’associazione “Gruppo Solidarietà Montecchio Maggiore”, impegnata nell’assistenza a

famiglie e persone anziane in difficoltà.

«Finalmente ci riprendiamo i nostri spazi – commenta Raffaella Mazzocco, Assessore alle

Manifestazioni di Montecchio Maggiore – Sono felice di aver contribuito in prima persona alla

realizzazione del festival. Invito tutti, giovani e meno giovani, a partecipare numerosi a questo

evento che finalmente, dopo tre anni, torna ad animare le serate estive di Montecchio Maggiore».

«Siamo davvero felici di poter tornare a rivivere Montecchio Marittima – aggiunge il Sindaco

Gianfranco Trapula – un grande evento di festa e svago con sport, musica e tanto divertimento,

molto apprezzato dai giovani ma anche dalle famiglie e dai bambini che potranno giocare nella

sabbia della spiaggia. Quest’anno poi l’evento ha una location molto più ampia e particolarmente

iconica essendo l’area in cui sorgeva il Boom, la celeberrima e indimenticabile discoteca che ha

fatto ballare intere generazioni».

«Sembra un sogno: dopo tre anni torna la spiaggia a Montecchio – commenta Marco Peruzzi,

dell’Associazione Quadratum – Cambia la location, ma Montecchio Marittima non perde la propria

anima: una festa per famiglie e giovani, con un calendario mai così completo grazie anche

all’Amministrazione comunale e in particolare all’Assessore Mazzocco, che ci ha aiutato molto e

che ha dimostrato la sua vicinanza ogni giorno. Ringrazio gli sponsor, che mai come quest’anno

hanno reso possibile l’evento, i proprietari dell’area che hanno accettato di darla in concessione e

tutti i membri dell’Associazione Quadratum, che hanno lavorato sodo un anno intero per

organizzare questa cinque giorni di festa. Sono orgoglioso di poter dire – conclude – che quest’anno aiuteremo un’associazione che fa tanto per la nostra città, il Gruppo Solidarietà Montecchio Maggiore, e sono certo che il Presidente Sandro Savegnago e il Vicepresidente Andrea Tomasi – due simboli di onestà e altruismo – faranno un ottimo uso dei fondi che verranno raccolti».