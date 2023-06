MONTECCHIO MAGGIORE – Fermato con la droga aggredisce un carabiniere, arrestato

Nella serata di mercoledì i militari del Comando Compagnia di Valdagno hanno tratto in arresto un cittadino italiano di diciotto anni, originario di Noventa Vicentina, per resistenza a pubblico ufficiale posta in essere nel corso di un controllo finalizzato alla prevenzione dello spaccio degli stupefacenti.

Attorno alle 22.30, in Via Rosmini di Montecchio Maggiore, i militari della Tenenza castellana hanno notato il suddetto ragazzo aggirarsi con fare sospetto. Attese le condizioni di luogo e di tempo, i militari dell’Arma lo hanno lo stesso notando un atteggiamento strano.

Gli operanti, avendo il legittimo sospetto che il ragazzo potesse detenere della sostanza stupefacente occultata sulla propria persona, hanno avviato una perquisizione personale che ha portato al rinvenimento di complessivi 4.62 grammi di hashish suddivisa in due dosi.

Durante le operazioni di controllo il giovane ragazzo improvvisamente ha iniziato a spintonare uno dei due militari operanti, afferrandogli con violenza la mano sinistra e dandosi a immediata fuga. Il secondo militare è riuscito a raggiungere rapidamente il ragazzo il quale opponeva resistenza attiva nei confronti del militare. Lo stesso giovane è quindi stato fermato e tratto in arresto.

Il ragazzo è stato posto in regime di arresti domiciliari presso la propria residenza di Montecchio, in base alle disposizioni della Autorità Giudiziaria berica veniva condotto presso il Tribunale di Vicenza. L’udienza di ieri si è conclusa con la convalida dell’arresto e la condanna a seguito di giudizio direttissimo del ragazzo a 3 mesi e 10 giorni di reclusione, con pena sospesa.