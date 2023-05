MONTECCHIO MAGGIORE – Evade dai domiciliari, rintracciato e arrestato

Nel corso della mattinata dell’8 maggio, i carabinieri del Comando Compagnia di Valdagno hanno tratto in arresto, per evasione, un cittadino italiano classe 1980, residente a Montecchio Maggiore, già sottoposto ad arresti domiciliari.

Nel corso dei previsti controlli sviluppati dai militari dall’Arma nei confronti di soggetti sottoposti ad arresti domiciliari, i militari della Tenenza di Montecchio Maggiore alle ore 7.50 hanno verificato l’assenza del 43enne dal proprio domicilio.

A seguito della constatazione dell’assenza dello stesso dalla propria residenza, è stata tempestivamente attivata la Centrale Operativa di Valdagno che ha disposto un immediato invio di altri equipaggi dell’Arma sul territorio di Montecchio e nei Comuni limitrofi al fine di rintracciare l’evaso.

Nell’arco di circa trenta minuti un equipaggio della Tenenza di Montecchio Maggiore è stata così ad individuare l’uomo in zona Bivio San Vitale. Tempestivamente fermato secondo le previste procedure operative, i militari hanno appurato che lo stesso non era in possesso di alcuna autorizzazione per uscire dalla propria residenza o di altro valido motivo.

Gli operanti hanno informato l’Autorità giudiziaria berica di quanto accaduto e dell’avvenuto arresto dell’uomo. Lo stesso dovrà rispondere di evasione. Il 9 maggio il Tribunale di Vicenza ha convalidato l’arresto disponendo nei confronti dell’arrestato l’obbligo di dimora.