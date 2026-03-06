Montagnana – Provano a comprare una Porsche con un assegno falso da 65mila euro: denunciati due uomini



Hanno tentato di acquistare una Porsche da 65mila euro utilizzando un assegno circolare falso, ma i sospetti del venditore e l’intervento dei carabinieri hanno fatto saltare il piano. Due cittadini italiani di 33 e 57 anni, residenti in provincia di Pavia, sono stati denunciati per tentata truffa in concorso.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 3 marzo a Montagnana. I militari della stazione carabinieri locale, coordinati dal maresciallo Maurizio D’Aniello, con il supporto dei colleghi del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Este, hanno avviato un’indagine lampo che ha portato alla denuncia dei due uomini alla Procura della Repubblica di Rovigo.

La vicenda è iniziata dopo la pubblicazione online di un annuncio per la vendita di una Porsche dal valore di 65mila euro su un noto sito di compravendita. Dopo una serie di contatti telefonici e tramite applicazioni di messaggistica tra il venditore e uno dei potenziali acquirenti, le parti avevano raggiunto un accordo stabilendo che il pagamento sarebbe avvenuto con un assegno circolare.

I due uomini hanno quindi raggiunto l’azienda dell’imprenditore per visionare l’auto, consegnare l’assegno e completare le formalità per il passaggio di proprietà.

Tuttavia il venditore, insospettito da alcuni dettagli presenti sul titolo di pagamento, ha deciso di effettuare una verifica preventiva presso un istituto di credito del territorio. I controlli hanno subito fatto emergere gravi anomalie, tra cui difformità nei sistemi di sicurezza e l’inesistenza della filiale indicata come emittente. Ulteriori verifiche tecniche hanno poi confermato che l’assegno era contraffatto.

A quel punto l’imprenditore si è rivolto ai carabinieri della stazione di Montagnana. I militari, con il supporto del Radiomobile della Compagnia di Este, hanno organizzato un servizio di osservazione nei pressi dell’azienda. L’operazione ha permesso di bloccare e identificare i due sospetti quando sono tornati nella stessa struttura.

L’assegno ritenuto falso è stato sequestrato e i due uomini sono stati denunciati per tentata truffa in concorso. La Procura della Repubblica di Rovigo, informata dei fatti, ha convalidato il sequestro del titolo di pagamento.

L’operazione, sottolineano gli investigatori, dimostra l’elevato livello di attenzione dei carabinieri sul territorio e la rapidità dell’intervento che ha impedito il perfezionarsi della truffa, evitando un ingente danno economico. Determinante è stata anche la collaborazione tra il cittadino, l’istituto di credito e le forze dell’ordine, che ha consentito di bloccare sul nascere il tentativo di raggiro.