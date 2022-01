Montagna da vivere: i prossimi eventi in programma sull’Altopiano dei Sette Comuni

Mostre, mercatini, manifestazioni, cinema e letteratura: l’Altopiano dei Sette Comuni è pronto ad ospitare tantissimi eventi nelle prossime settimane. Da quelli pensati per i più golosi, con la possibilità di degustare il migliore cioccolato di ogni regione d’Italia, a quelli più creativi, per chi vuole scoprire l’artigianato locale. Non mancano gli appuntamenti per coloro che ancora pensano al Natale, incontri per approfondire la storia dei Sette Comuni e spunti preziosi per riflettere sui diritti delle donne e sulla violenza di genere. Scopriamoli insieme!

L’appuntamento più dolce è con Art & Ciocc, il tour dei cioccolatieri

Dal 3 al 6 febbraio il centro di Asiago tornerà ad ospitare “Art & Ciocc – Il Tour dei Cioccolatieri”. Anche quest’anno il tour del cioccolato in viaggio per l’Italia farà tappa sull’Altopiano dei Sette Comuni. Per l’occasione, in Piazza Carli ad Asiago, sarà allestita una grande struttura coperta e riscaldata dove i cioccolatieri proporranno differenti varietà di cioccolato e prodotti di pasticceria. Saranno presenti numerosi stand da Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Calabria, Sicilia. Ogni cioccolatiere proporrà infatti le specialità legate alla regione d’origine. Protagonista della manifestazione sarà il cioccolato artigianale di qualità: sarà possibile degustare praline, tartufi, croccanti, cremini, liquori al cioccolato, creme spalmabili, cioccolato senza glutine, biologico, vegano, senza zucchero e tanti altri. Per questa edizione è stata infine creata una sala dedicata agli show cooking e alle degustazioni. La mattina di sabato 5 febbraio sarà presente inoltre il famoso pasticcere Damiano Carrara con due speciali appuntamenti.

Opere d’ingegno e artigianato locale ad Asiago con Opi Slegar Maarket, il mercatino creativo

Sabato 29 e domenica 30 gennaio ritorna anche Opi Slegar Maarket, il mercatino creativo in Piazza II Risorgimento ad Asiago. Saranno tantissimi gli artisti, artigiani e hobbisti che esporranno opere d’ingegno, pezzi unici e oggetti singolari. Sicuramente un’occasione imperdibile per acquistare l’artigianato locale, conoscere nuovi artisti e fare un giro per le bellissime vie del centro di Asiago.

Sulle tracce del Natale: mostre e presepi per le vie dei comuni dell’Altopiano

Fino al 20 febbraio sarà possibile visitare al Museo Le Carceri di Asiago la mostra “RI-NASCITA tradizione, innovazione e presepi nell’arte di UNIKA dalla Val Gardena”. La mostra è aperta il sabato e la domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

Fino al 30 gennaio il Museo Etnografico della Comunità di Foza ospiterà invece la mostra “Ripartiamo dal presepe: interpretazioni artistiche”. Si tratta di un progetto espositivo legato alla rappresentazione della natività di Cristo. Saranno presenti numerosi presepi artigianali in collaborazione con gli “Amici del presepe di Denno”. Nello stesso periodo, al MECF, sarà presente anche la mostra “Antichi saperi, usi e costumi locali di ieri e di oggi… rivivono al Mecf”, un progetto espositivo legato alla conoscenza e alla divulgazione dell’arte dell’artigianato locale e non.

Fino al 31 gennaio le sei antiche contrade di Enego e gli angoli più nascosti del paese ospiteranno i presepi allestiti dalla Pro Loco e dai tanti volontari che si sono impegnati per realizzare “La Via dei Presepi”.

Continua la rassegna “La forza delle donne” promossa dal Centro Antiviolenza Hagar e Luca Trevisan presenta il suo libro

Appuntamento al Cinema Lux di Asiago martedì 8 febbraio, alle 20.45, con il secondo appuntamento della rassegna cinematografica “La forza delle donne” promossa dal Centro Antiviolenza Hagar. Per l’occasione sarà proiettato il film francese “La signora delle rose”. Un invito a riflettere sul mondo femminile ancora ostaggio di condizionamenti sociali, ma con una prospettiva di positività, di crescita, di rinascita. Così anche in una condizione drammatica come la violenza di genere possono nascere solidarietà, consapevolezza, speranza. Oppure si può lottare contro gli stereotipi e affermare i propri diritti con determinazione per reclamare il proprio posto nel mondo come le tre protagoniste delle pellicole proiettate.

Sabato 19 febbraio, alle 17.00, presso la Sala Consiliare del Municipio di Asiago si terrà infine l’incontro letterario con Luca Trevisan per la presentazione del libro “Il respiro del bosco. Le montagne della città di Vicenza sull’Altopiano dei Sette Comuni”. Questo libro reinterpreta e riscrive un capitolo di storia delicatissimo relativo ai rapporti tra la città di Vicenza e la Reggenza dei Sette Comuni. Sullo sfondo del panorama istituzionale veneziano ed entro le più ampie coordinate del contesto internazionale, microstoria e macrostoria si intrecciano, fino ad illustrare, in ultima analisi, in che modo si giunse all’annessione ai Sette Comuni delle montagne di Vicenza.