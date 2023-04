MONDO – Spagna devastata dagli incendi: supercaldo e criminali in azione

Come una colata lavica, le fiamme si sono propagate fino alle porte della città di Oviedo, capitale delle Asturie, in Spagna. Una serie di disastrosi incendi sta interessando la Spagna in questi giorni. L’origine criminale degli incendi è fuor di dubbio. Ma sono le condizioni climatiche eccezionali a spiegare l’entità di questi incendi. Nei giorni scorsi la temperatura al suolo ha raggiunto i 30°C, ai quali vanno aggiunti venti caldi e potenti, senza contare l’assenza di pioggia da diverse settimane. Di conseguenza, nella sola regione delle Asturie, sono andati in fumo 11.000 ettari, l’equivalente dell’area di Parigi.

Pochi giorni prima del nord, era l’est del paese che stava combattendo contro le fiamme. I vigili del fuoco difendono una ad una le case. 1800 persone sono state evacuate. Una situazione difficile da credere, così presto nella stagione. “È legato all’emergenza climatica che il mondo sta vivendo e che purtroppo ha un impatto particolarmente intenso sul nostro Paese “, ha confermato il premier Pedro Sanchez.

Lo scorso anno, la Spagna è stato il Paese europeo più colpito dagli incendi, con 300.000 ettari decimati, cinque volte di più che in Francia.