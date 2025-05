Mondo – Gatto sopravvive a una caduta di 115 metri: muoiono i padroni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Si dice che i gatti abbiano sette vite, o anche nove, a seconda delle tradizioni. E quella di Mirage, una gatta soriana di 12 anni, sembra averne usata almeno una il 29 aprile scorso, quando è sopravvissuta miracolosamente a una caduta di oltre 115 metri nel Bryce Canyon National Park, nello Utah, Stati Uniti.

La gatta è stata trovata ancora viva, chiusa in un trasportino nero, sporco e graffiato, accanto ai corpi senza vita dei suoi due proprietari, Matthew Nannen, 45 anni, e Bailee Crane, 58 anni. I due, secondo quanto riferito dall’ufficio dello sceriffo della contea di Garfield, sarebbero precipitati da un punto panoramico noto come Inspiration Point dopo aver scavalcato una ringhiera di sicurezza.

“Le indagini sono ancora in corso – hanno fatto sapere le autorità locali – e al momento non è stato possibile determinare con certezza la dinamica della caduta”.

Mirage, invece, è stata presa in carico dalla Best Friends Animal Society, che ne ha documentato le condizioni in una nota: “Era dolorante ma cosciente, socievole e affettuosa. Ha iniziato subito a mangiare e bere da sola”.

Judah Battista, direttore del Best Friends Animal Sanctuary di Kanab, dove l’animale è stato trasferito, ha raccontato a USA Today:

“Ha un paio di costole rotte e le punte di entrambi i canini fratturate, ma le analisi del sangue sono buone. Considerando la caduta, è incredibile che stia così bene. È una gattina dolcissima”.

La tragedia ha colpito profondamente la comunità locale, ma la storia di Mirage – sopravvissuta contro ogni probabilità – resta un simbolo di speranza e resilienza.