Missione istituzionale del Comune di Brendola a Roma per la Chiesa Incompiuta

Ieri il Sindaco del Comune di Brendola Bruno Beltrame assieme all’Assessore ai Lavori Pubblici e alla Cultura Matteo Fabris ed all’Assessore al Bilancio e alla Tutela del Patrimonio Giuseppe Rodighiero, grazie alla disponibilità del parlamentare vicentino On. Silvio Giovine di organizzare l’appuntamento, sono stati ricevuti e accolti con calorosa ospitalità presso il Ministero della Cultura a Roma.

L’incontro ha visto i rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Brendola conferire e rappresentare ai tecnici ministeriali la situazione dell’edificio denominato “Chiesa incompiuta”, sito nel Comune di Brendola, edificio iniziato nel lontano 1932, recentemente dichiarato di interesse storico artistico con Decreto del Soprintendente Ministero Cultura del 22 giugno 2009, ma mai terminato, ed ora in condizioni di grave precarietà statica.

“L’intero complesso iter di progettazione avviato dal Comune di Brendola per la messa in sicurezza ed il recupero dell’edificio (di dimensioni importanti – circa 5.000 mq di superfice per circa 27 metri di altezza -) è stato avviato da qualche anno e l’Amministrazione Comunale punta ora ad ottenere il progetto esecutivo e l’inizio dei lavori entro la fine del mandato” – afferma l’Assessore Rodighiero.

L’iter in questione è stato condotto finora in stretta collaborazione con l’Università IUAV di Venezia e con il costante supporto della Soprintendenza di Verona, Rovigo e Vicenza.

“L’intendimento dell’attuale Amministrazione comunale è quella di mettere in sicurezza il sito, conservandone le caratteristiche di rovina, rendendo fruibile uno spazio oggi non utilizzabile con spazi pubblici aggregativi, espositivi, un punto di riferimento del turismo non solo di prossimità – spiega il Sindaco Bruno Beltrame -. Il costo totale dell’intervento è stato stimato in due milioni 400 mila euro. Dalla nostra missione a Roma portiamo a casa la dimostrazione della sensibilità ed interesse da parte del Ministero della Cultura per questo manufatto unico nel suo genere, e soprattutto la disponibilità ministeriale a valutare positivamente la compartecipazione all’intervento. Ringrazio l’On. Silvio Giovine, da sempre vicino alla nostra Amministrazione, per questa importante opportunità offerta a Brendola”

“Trattasi dell’intervento più complesso che probabilmente un’Amministrazione Comunale a Brendola abbia mai deciso di fare, data la peculiarità di incompiutezza del bene – sostiene l’assessore ai Lavori Pubblici Matteo Fabris -. Abbiamo deciso di investire sulla “Rovina” e sul suo potenziale impiego futuro, nella consapevolezza che questo intervento non dovrà impattare sugli ordinari lavori pubblici che ogni anno riusciamo ad implementare”.