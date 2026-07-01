“Miss Italia cucina in Famiglia” in Veneto: la bellezza incontra la tradizione veneta 

VENETO, 1 LUGLIO – Da oltre ottant’anni Miss Italia non è soltanto il più celebre concorso di bellezza del Paese, ma un autentico specchio dell’identità nazionale, capace di raccontare in ogni edizione il volto, i valori e le tradizioni dell’Italia. Con l’edizione 2026, il concorso compie un passo ulteriore in questa direzione lanciando “Miss Italia Cucina in Famiglia”, un progetto che intreccia tre pilastri fondamentali della nostra cultura: la tradizione culinaria regionale, il legame affettivo tra le generazioni e la bellezza iconica che da sempre rappresenta il marchio Miss Italia.

L’iniziativa nasce da una convinzione semplice e profondamente italiana: la cucina è memoria, è famiglia, è il filo invisibile che unisce nonne, mamme e figlie attorno allo stesso tavolo. Da qui l’idea di chiamare a raccolta centinaia di aspiranti Miss anche in Veneto, trasformandole in ambasciatrici digitali dell’autenticità e dei valori familiari.

Cuore del progetto è il gesto più antico e prezioso: tramandare. Ogni partecipante veneta, in coppia con la propria mamma o la propria nonna – o con la figura familiare custode delle ricette di casa – realizzerà un breve video in cui prepara un piatto tipico del proprio territorio, come i tradizionali risi e bisi o i classici bigoli in salsa, utilizzando l’Olio Dante, simbolo di una tradizione gastronomica italiana riconosciuta e amata.

Non si tratta soltanto di mostrare una ricetta, ma di raccontare una story: quella di un sapere che si trasmette di generazione in generazione, dei profumi dell’infanzia, dei gesti appresi guardando le mani esperte di chi ci ha preceduto. È l’Italia delle cento cucine regionali che si riconosce e si celebra, e in Veneto si manifesta in un mosaico di sapori che è patrimonio culturale tanto quanto artistico.

La partecipazione a “Miss Italia Cucina in Famiglia” apre le porte a un titolo prestigioso: quello di Miss Italia Chef. Una commissione tecnica valuterà ogni contributo ed eleggerà la Miss Italia Chef per il Veneto, con una premiazione che si svolgerà in occasione dell’evento regionale di maggiore affluenza: l’elezione di Miss Veneto.

Il titolo conquistato consentirà alle vincitrici di accedere alla Prefinale Nazionale, alla pari degli altri titoli regionali in palio: un riconoscimento che valorizza non solo la bellezza, ma anche la capacità di rappresentare e custodire le radici culturali del proprio territorio.

In un’epoca in cui la comunicazione digitale corre veloce, “Miss Italia Cucina in Famiglia” sceglie di rallentare e di riscoprire ciò che davvero ci rende italiani: la famiglia, la memoria condivisa e l’amore per la buona tavola. Un progetto che dimostra come bellezza e tradizione possano camminare insieme, ieri come oggi.

Per partecipare: https://www.missitalia.it/edizione2026/missitalia-cucina-famiglia.php