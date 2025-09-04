Mirko Bettega nuovamente bicampione del mondo, Montorso Vicentino in festa

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il sindaco di Montorso Vicentino, Emma Baron, ha incontrato il ciclista concittadino Mirko Bettega per tributargli l’omaggio dell’intera comunità montorsana per le due medaglie d’oro conquistate nella cronometro individuale e nella cronosquadre ai World Transplant Games (Giochi Mondiali per Trapiantati) recentemente disputatisi a Dresda, in Germania.

Per Bettega sono gli ennesimi trionfi, dopo il primo oro nella crono e l’argento nella gara in linea dei Giochi Nazionali del 2022, il doppio oro nei Giochi Mondiali del 2023, l’argento ai Giochi Nazionali sempre del 2023 e l’oro e l’argento ai Campionati Europei del 2024.

“Facciamo i complimenti a Mirko da parte di tutta la comunità – afferma il sindaco Emma Baron –. È un onore avere nel nostro Comune un campione mondiale e siamo felici di gioire assieme a lui per questi ennesimi grandi traguardi raggiunti”.

“Queste erano le due gare a cui quest’anno puntavo – afferma Mirko Bettega –. Il prossimo anno ci sarà nuovamente il Campionato Europeo. Entro fine settembre deciderò se partecipare in base alle condizioni atletiche, perché questo è stato un anno molto impegnativo. Sei anni fa, per via dei miei problemi renali, sarei potuto morire, ma grazie a una donazione sono tornato a fare una vita normale. Quindi, attraverso la mia vicenda personale e sportiva, voglio ribadire quanto sia importante donare. Ringrazio Antonio Rosa di Rosauto e Marco Canola di Hubbici per il supporto a favore della mia crescita atletica”.

Antonio Rosa, di Rosauto srl, anch’egli presente all’incontro con Bettega, dichiara: “La mia collaborazione come sponsor con Mirko risale a circa tre anni fa, grazie alla conoscenza con il papà Gianfranco. Ho sentito la spinta ad aiutarlo e sono molto contento di averlo fatto”.