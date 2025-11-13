13 Novembre 2025 - 16.25
Mimmo, il delfino di Venezia
Da qualche tempo, un delfino, soprannominato Mimmo, nuota nelle acque del Bacino di San Marco attirando l’attenzione di cittadini e visitatori; si tratta di un esemplare di tursiope, una specie protetta, che necessita di particolare tutela
🪧 Per proteggerlo, i veterinari del Cert e la Guardia Costiera, che stanno monitorando la situazione e hanno già avviato azioni per accompagnarlo verso il mare aperto, suo habitat naturale, raccomandano di mantenere un atteggiamento corretto:
- tenersi a distanza dal delfino
- non cercare di avvicinarsi troppo
- non tentare di dargli da mangiare o comunque di interagire con l’animale
- se avvistato in altre zone della laguna/in mare aperto/ferito/in difficoltà, avvisare la guardia costiera (1530) o il CERT (366 9256638)