Mimmo, il delfino di Venezia

Da qualche tempo, un delfino, soprannominato Mimmo, nuota nelle acque del Bacino di San Marco attirando l’attenzione di cittadini e visitatori; si tratta di un esemplare di tursiope, una specie protetta, che necessita di particolare tutela

🪧 Per proteggerlo, i veterinari del Cert e la Guardia Costiera, che stanno monitorando la situazione e hanno già avviato azioni per accompagnarlo verso il mare aperto, suo habitat naturale, raccomandano di mantenere un atteggiamento corretto: