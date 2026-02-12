M’illumino di meno: il 16 febbraio Vicenza “spegne” Basilica Palladiana, campanile di Monte Berico, Rotonda e Villa ai Nani

Il Comune di Vicenza insieme a tutti i Comuni contermini aderisce alla Giornata nazionale del Risparmio energetico e degli Stili di vita Sostenibili, che si celebra ogni anno il 16 febbraio, partecipando all’iniziativa “M’illumino di meno”, giunta nel 2026 alla XXII edizione.

L’iniziativa, lanciata dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio2 in seguito alla firma del Protocollo di Kyoto del 16 febbraio 2005, è cresciuta negli anni fino a diventare, nel 2022, una ricorrenza nazionale ufficiale istituita dal Parlamento con voto unanime. L’obiettivo è sensibilizzare cittadini, enti e istituzioni sull’importanza del risparmio energetico e dell’adozione di stili di vita più sostenibili.

In occasione della giornata di lunedì 16 febbraio 2026 l’amministrazione comunale di Vicenza – su proposta dell’assessorato all’ambiente, in collaborazione con l’assessorato alla cultura, al turismo e all’attrattività della città – ha deciso di aderire anche quest’anno all’iniziativa attraverso il consueto spegnimento simbolico dell’illuminazione esterna di alcuni edifici e luoghi simbolo della città.

«Aderire a M’illumino di meno – commenta l’assessore all’ambiente Sara Baldinato – significa ribadire l’impegno del Comune di Vicenza nella promozione di politiche attente all’ambiente e alla sostenibilità. Il gesto simbolico dello spegnimento delle luci dei nostri monumenti vuole essere un invito rivolto a tutta la cittadinanza a riflettere sull’uso consapevole dell’energia e sull’importanza di piccoli comportamenti quotidiani che, se condivisi, possono produrre grandi risultati».

In particolare, è prevista l’accensione posticipata alle 20, anziché alle 18, della Basilica Palladiana, della Torre campanaria della Basilica di Monte Berico, e delle due ville private Capra detta “La Rotonda” e Valmarana “ai Nani”.

Per l’iniziativa l’amministrazione comunale si avvale della collaborazione tecnica di City Green Light, gestore dell’illuminazione pubblica della città che, senza costi aggiuntivi per il Comune, provvederà a “spegnere” i monumenti simbolo della città.

Anche la Biblioteca civica Bertoliana, infine, partecipa all’iniziativa con un “concerto al buio” eseguito dagli studenti del Conservatorio Pedrollo, che si terrà lunedì 16 febbraio alle 18 presso la sede di Laghetto (via Lago di Pusiano 3) e che sarà ad ingresso libero.

