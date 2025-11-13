Milano-Cortina: presentate le uniformi di staff e volontari

Presentate oggi a Milano le uniformi ufficiali per staff e volontari per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Nate dalla collaborazione creativa tra la Fondazione e Salomon, le uniformi verranno indossate da circa 25mila persone e sono stati prodotti 400mila pezzi, comprensivi di 17 elementi, dalla giacca, ai pantaloni, agli accessori.

“Abbiamo l’ambizione di organizzare le migliori Olimpiadi invernali di sempre – evidenzia il presidente di Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò – e con questa uniforme uniamo la nostra eccellenza all’eccellenza di Salomon”.Sono un elemento di riconoscimento delle persone che lavorano a questi Giochi – rimarca il CEO Andrea Varnier -, non garantiscono soltanto la massima funzionalità, ma sono il veicolo della storia che vogliamo raccontare”. “Queste uniformi – spiega Scott Mellin, Global Chief Brand Officer di Salomon – rappresentano l’essenza di come il design e la collaborazione possano dare forma a nuovi futuri. Uniscono precisione e visione, trasformando la tecnica in emozione e i Giochi in una storia collettiva, plasmata dalle persone che lavorano per renderli possibili”. Nel corso della serata sono state svelate anche le divise dei tedofori.

