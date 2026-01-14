“Milano Cortina 2026: fiamma olimpica in provincia di Venezia attesa tra il 22 e 23 gennaio”

“Un evento importante ed atteso, che vedrà simbolicamente suggellare lo stretto rapporto vitale tra il mondo dello sport, i suoi valori e il nostro territorio, terra che ha dato i natali ad importanti protagonisti di tantissime discipline agonistiche ed amatoriali a livello nazionale ed internazionale. Per questo attendiamo con trepidazione e simpatia il passaggio del Tedoforo che nel suo lungo viaggi partito da Atene porterà la fiamma olimpica a Cortina e poi Milano, per l’avvio di questi Giochi Olimpici e Parolimpici Invernali del 2026, evento che porterà il Veneto e le sue strutture sportive nel mondo”.Così il vice capogruppo di Fratelli d’Italia al Ferro Fini e componente permanente della VI Commissione competente in materia di Sport, Matteo Baldan saluta il prossimo passaggio del tedoforo olimpionico in provincia di Venezia atteso tra il 22 e 23 gennaio, praticamente tra poco più di una settimana.“Una staffetta che, in arrivo dalla provincia di Padova, nella nostra provincia correrà per due giorni, attraversando nella prima giornata, tra gli altri, prima i comuni di Chioggia e Stra e dopo la puntata verso Treviso, arrivare a Mestre con tappa a Venezia – spiega Baldan -. La corsa della fiamma olimpica e parolimpica proseguirà poi verso il Friuli, passando per i nostri comuni di Musile di Piave, San Donà di Piave, Jesolo, Concordia Sagittaria, Portogruaro e Caorle per poi passare ad Aquileia e arrivare fino a Trieste. Per il nostro territorio, come per tutto il Veneto e le regioni interessate, sarà un momento molto toccante e dall’alto valore simbolico al quale chiedo con un appello a tutte le società sportive, di partecipare lungo il percorso con i loro colori e i loro atleti per sostenere, condividere ed applaudire il grande messaggio di pace, uguaglianza e rispetto che è insito nei valori sportivi e che, quella fiamma, rappresenta a livello universale”, conclude Matteo Baldan.