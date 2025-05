Migranti, aumentano gli sbarchi in Italia nel 2025: superata quota 21.000

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

ROMA – Tornano a salire gli sbarchi di migranti in Italia nel 2025. Secondo l’ultimo Cruscotto Statistico del Ministero dell’Interno, aggiornato al 21 maggio, dall’inizio dell’anno sono arrivati via mare 21.126 migranti, in aumento rispetto ai 19.062 dello stesso periodo del 2024. Il dato segna un’inversione di tendenza rispetto al calo registrato lo scorso anno.

Il confronto con il 2023 resta comunque significativo: nello stesso arco temporale, due anni fa, gli sbarchi erano stati 46.614, più del doppio rispetto a quelli attuali.

Maggio particolarmente intenso

Il mese di maggio 2025 ha registrato un’accelerazione dei flussi, con giornate particolarmente impegnative per le autorità italiane. Solo nei giorni 16, 17, 18 e 20 maggio, sono arrivate rispettivamente 263, 393, 483 e 541 persone, secondo quanto riportato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Questi picchi hanno portato la media giornaliera del mese ben oltre quella del 2024.

Le rotte e le nazionalità

I migranti arrivati finora nel 2025 provengono in larga parte dal Bangladesh (35% degli arrivi), seguito da Eritrea (14%), Egitto (11%), Pakistan (10%), Etiopia e Siria (5% ciascuna). Presenti anche cittadini di Sudan, Somalia, Guinea e Tunisia, oltre a gruppi più ridotti di altre provenienze africane e asiatiche.

Minori non accompagnati

Al 19 maggio 2025 risultano già sbarcati 3.328 minori stranieri non accompagnati, dato che si avvicina rapidamente ai 8.043 registrati nell’intero 2024, segnalando un potenziale nuovo incremento entro la fine dell’anno.