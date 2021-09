Migrante trovato con due ovuli di cocaina: arrestato

I carabinieri di Vicenza hanno arrestato ieri mattina in viale Risorgimento a Vicenza un nigeriano di 37 anni, irregolare sul territorio italiano e con precedenti specifici per spaccio. E’ stato trovato in possesso di due ovuli contenenti cocaina (in totale 23 grammi) mentre si trovava lungo il viale. Quando è stato individuato ha cercato di disfarsene ma è stato arrestato dai militari.