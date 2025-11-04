Mette male un piede, interviene il Soccorso Alpino

Durante una passeggiata con un gruppo di amici, scendendo lungo un prato bagnato dalla pioggia in località Santa Caterina, una 58enne di Cornedo Vicentino ha messo male un piede, riportando la sospetta frattura di una caviglia. Scattato l’allarme attorno a mezzogiorno, una squadra del Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno ha raggiunto l’infortunata. Dopo averle immobilizzato il piede, i soccorritori l’hanno caricata sulla barella con la ruota, per trasportarla lungo il tragitto fino alla jeep e da lì, in una ventina di minuti complessivi, al rendez vous con l’ambulanza, che si è diretta all’ospedale di Valdagno.

