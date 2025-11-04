CRONACAOVEST VICENTINO
4 Novembre 2025 - 9.57

Mette male un piede, interviene il Soccorso Alpino

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Durante una passeggiata con un gruppo di amici, scendendo lungo un prato bagnato dalla pioggia in località Santa Caterina, una 58enne di Cornedo Vicentino ha messo male un piede, riportando la sospetta frattura di una caviglia. Scattato l’allarme attorno a mezzogiorno, una squadra del Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno ha raggiunto l’infortunata. Dopo averle immobilizzato il piede, i soccorritori l’hanno caricata sulla barella con la ruota, per trasportarla lungo il tragitto fino alla jeep e da lì, in una ventina di minuti complessivi, al rendez vous con l’ambulanza, che si è diretta all’ospedale di Valdagno.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Mette male un piede, interviene il Soccorso Alpino | TViWeb Mette male un piede, interviene il Soccorso Alpino | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy