Meteo Veneto: stato di attenzione per nevicate, vento forte e valanghe il 19 febbraio

Venezia, 18 febbraio 2026 – È atteso tra domani, giovedì 19 febbraio, e venerdì il transito sul Veneto di una perturbazione di origine nord-atlantica che porterà precipitazioni diffuse, nevicate in montagna e un sensibile rinforzo dei venti. Dal fine settimana è previsto invece il progressivo affermarsi di un promontorio anticiclonico da sud-ovest.

Secondo le previsioni, la giornata di domani sarà molto nuvolosa con precipitazioni diffuse, localmente consistenti o abbondanti soprattutto sulle zone montane e pedemontane. Le nevicate potranno interessare inizialmente alcuni fondovalle prealpini, con limite in rialzo fino a 1000-1300 metri sulle Prealpi (province di Vicenza, Verona, Treviso e Belluno meridionale) e 800-1000 metri sulle Dolomiti (area montana della provincia di Belluno).

Previsto inoltre un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali sulla costa veneta (litorale veneziano, rodigino e area del Delta del Po) e in quota, con raffiche a tratti forti soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Le aree interessate dagli stati di attenzione

Alla luce del quadro meteorologico, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato:

Stato di attenzione per nevicate per la zona alpina e prealpina , che comprende l’intero arco montano regionale: Dolomiti bellunesi e Prealpi vicentine, veronesi e trevigiane . In queste aree le basse temperature potranno favorire la formazione e la persistenza di ghiaccio per l’intera giornata di giovedì 19 febbraio.

per la , che comprende l’intero arco montano regionale: e . In queste aree le basse temperature potranno favorire la formazione e la persistenza di ghiaccio per l’intera giornata di giovedì 19 febbraio. Stato di attenzione per vento forte , valido dalla mezzanotte del 19 febbraio alla mezzanotte del 20 febbraio, per le zone alpine (Bellunese), pedemontane (fascia ai piedi delle Prealpi tra le province di Verona, Vicenza e Treviso) e per la costa veneta , includendo il litorale adriatico e le aree lagunari.

, valido dalla mezzanotte del 19 febbraio alla mezzanotte del 20 febbraio, per le e per la , includendo il litorale adriatico e le aree lagunari. Fase operativa di attenzione per valanghe dalle ore 6 del 19 febbraio per il territorio antropizzato delle zone MONT-1 e MONT-2, che corrispondono ai bacini montani della provincia di Belluno (Dolomiti) e alle aree prealpine vicentine e veronesi, dove sono presenti centri abitati, infrastrutture e viabilità esposti al rischio valanghivo.

Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti, in particolare lungo la viabilità montana e nelle aree esposte al vento, e invitano a seguire gli aggiornamenti ufficiali della Protezione Civile regionale.