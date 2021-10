Meteo, piogge in arrivo in tutto il Veneto

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Il bollettino del Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto segnala l’arrivo di precipitazioni estese e localmente persistenti sulle zone centro settentrionali. La fase più intensa è prevista per questa notte e nella mattinata di domani, 5 ottobre 2021.

Il possibile verificarsi di forti rovesci o temporali localmente anche intensi, con piogge abbondanti sulle zone montane e pedemontane, sulle Prealpi centro-orientali e su qualche zona della pianura centro settentrionale, accompagnati da venti tesi e a tratti forti dai quadranti meridionali in quota, e Scirocco sulla costa, potrebbero creare disagi al sistema di drenaggio urbano e lungo la rete idrografica minore.

Sulla base delle previsioni meteo è stato dichiarato lo Stato di Attenzione (allerta gialla), valido fino alla mezzanotte di mercoledì 6 ottobre 2021, per i seguenti bacini: Alto Piave; Piave Pedemontano; Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone; Adige-Garda e Monti Lessini e Basso Brenta –Bacchiglione. Per i bacini Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna e Livenza, Lemene e Tagliamento lo stato di attenzione riguarda solamente la rete idraulica secondaria.

Si segnala, inoltre, la possibilità d’innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide specie nelle zone di allertamento di Vene-A (bacino Alto Piave), Vene-H (bacino Piave Pedemontano), Vene-B (Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone) e Vene-C (bacino Adige-Garda e Monti Lessini).