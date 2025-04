Meteo Montagna Veneto – Le previsioni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Tra il pomeriggio/sera di mercoledì e la serata di giovedì nuova fase instabile/perturbata con precipitazioni anche a carattere di rovescio/temporale più diffuse e abbondanti su zone montane/pedemontane; intensificazione dei venti da est-sud-est fino a forti in quota e da tesi a forti su pianura e costa.

Evoluzione generale

Fino a giovedì correnti di aria molto umida meridionali manterranno condizioni di tempo instabile o perturbato con precipitazioni che risulteranno complessivamente abbondanti. Da venerdì correnti sempre meridionali a tratti umide con variabilità ed instabilità. Temperature in calo tra giovedì e venerdì.

Previsioni per martedì 15 aprile pom/sera.

Cielo coperto con qualche irregolare schiarita su Dolomiti verso sera. Precipitazioni: discontinue, sparse e deboli (40-60%) in esaurimento a partire da Prealpi veronesi e vicentine e via via meno probabili fino a generalmente assenti in serata. Limite neve a 2400-2500 m. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Venti in quota moderati/tesi meridionali.

mercoledì 16. Molto nuvoloso o coperto con qualche breve ed irregolare schiarita su Dolomiti.

Precipitazioni. Probabilità alta (100%) già dal mattino e fino a sera. Deboli e discontinue su Dolomiti, a tratti moderate per rovesci su Prealpi tra le ore centrali e nel pomeriggio. Neve oltre i 2300-2600 m (0-10 cm di neve fresca oltre i 2600-2800 m su Dolomiti). Accumuli di pioggia: 10-30 mm su Dolomiti, isolatamente fino a 30-50 mm su Prealpi.

Temperature. Stazionarie. Su Prealpi – a 1500 m: min 6 max 7, a 2000 m: min 4 max 5 Dolomiti – a 2000 m: min 2 max 4, a 3000 m: min -3 max -2

Venti. Venti in quota meridionali, tesi al mattino in rinforzo a forti verso sera, deboli variabili nelle valli. a 25-40 km/h a 2000 m e a 40-60 km/h a 3000 m.

giovedì 17. Molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni. Probabilità alta (100%) di precipitazioni diffuse e abbondanti, anche con forti rovesci tra le ore centrali e nel pomeriggio. Limite neve in calo attorno a 1800-2000 m su Dolomiti durante i rovesci più intensi e verso sera, su Prealpi a tratti sulle cime delle vette più elevate. Possibili accumuli localmente superiori a 100 mm su Prealpi, 30-50 mm su Dolomiti.

Temperature. Temperature in calo in quota. Su Prealpi – a 1500 m: min 5 max 7, a 2000 m: min 2 max 4 Dolomiti – a 2000 m: min 1 max 3, a 3000 m: min -4 max -1

Venti. Venti in quota forti da sudest in attenuazione in serata, deboli variabili nelle valli, a 25-40 km/h a 2000 m e a 35-80 km/h a 3000 m.

venerdì 18. Variabile/instabile con cielo irregolarmente nuvoloso con qualche schiarita un pò più probabile su Dolomiti. Precipitazioni: possibile qualche piovasco o rovescio qua e là specie su Prealpi nel pomeriggio, poco probabile ma non escluso su Dolomiti. Temperature minime in calo, massime in aumento. Venti in quota deboli meridionali.

Attendibilità previsione: Buona

sabato 19. Cielo per lo più nuvoloso con qualche irregolare schiarita. Probabilità media di deboli precipitazioni sparse. Temperature in aumento. Venti in quota deboli/moderati da sudovest.