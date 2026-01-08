ATTUALITA'ECONOMIAITALIA e MONDO
8 Gennaio 2026 - 16.08

Mercosur, qual è il problema e a che punto siamo?

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Bruxelles – Venerdì sarà un giorno chiave per l’accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e il Mercosur, il blocco economico latinoamericano formato da Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e Bolivia (con quest’ultima che entrerà in ritardo). Altri Paesi sudamericani, come Cile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perù e Suriname, sono membri associati. L’accordo, in discussione da 25 anni, mira a intensificare gli scambi di beni e servizi tra Europa e America Latina, interessando settori come agricoltura, industria automobilistica, chimica, farmaceutica, tessile e servizi.

Il voto di venerdì tra gli ambasciatori dei 27 Stati membri si svolgerà con il sistema della maggioranza qualificata: il 55% dei Paesi (15 su 27) che rappresentano il 65% della popolazione europea deve approvare. L’opposizione al momento è limitata a Polonia, Ungheria, Irlanda, Austria e Francia. Parigi non ha ancora formalizzato la propria posizione: Emmanuel Macron e il ministro Sébastien Lecornu la comunicheranno ufficialmente prima o durante il voto. L’opposizione interna, inclusi i Repubblicani (LR), ha avvertito che un via libera al testo potrebbe esporre il governo a rischi politici, come una mozione di censura.

Le contromisure di Bruxelles per convincere i riluttanti

Per placare i timori, soprattutto degli agricoltori francesi, l’UE ha annunciato diverse misure parallele: sblocco anticipato di 45 miliardi di euro della futura Politica Agricola Comune già nel 2028, riduzione di alcuni dazi su fertilizzanti e ammoniaca, e divieto di residui di pesticidi su tre sostanze specifiche.

Nonostante il voto di venerdì e la firma prevista lunedì in Uruguay da parte della presidente della Commissione Ursula von der Leyen, la ratifica finale spetta ancora al Parlamento europeo.

Mercosur: cosa cambia e perché suscita preoccupazioni

L’accordo rimuove gradualmente oltre il 90% dei dazi tra UE e Mercosur. Per l’Europa significa esportare più automobili, macchinari, vini e liquori; per il Sud America, facilitare l’ingresso di carne, zucchero, riso, miele e soia. Inoltre, mira a diversificare le fonti di minerali strategici come litio e cobalto, essenziali per la transizione ecologica.

Molti agricoltori temono la concorrenza di Paesi con standard di produzione meno restrittivi su sicurezza alimentare, salute animale e ambiente. Senza l’accordo, esportare verso l’America Latina comporterebbe dazi del 27% sul vino e del 35% sulle auto; con l’accordo, le tariffe saranno rimosse gradualmente, ad esempio per i veicoli elettrici solo dopo diciotto anni.

Garanzie e misure di salvaguardia

La Commissione europea ha previsto quote e meccanismi di salvaguardia, attivabili se le importazioni eccessive minacciano un settore. Un’indagine può essere avviata se il prezzo di un prodotto del Mercosur scende dell’8% rispetto all’UE e le importazioni crescono oltre l’8%. In caso di danni gravi, i dazi possono essere ripristinati temporaneamente.

Tuttavia, secondo il think tank francese Istituto Veblen, il monitoraggio di prodotti sensibili, come il controfiletto bovino, è praticamente impossibile perché non esistono linee tariffarie separate per tagli di alto valore, rendendo difficile dimostrare eventuali danni al mercato europeo.

Le preoccupazioni della Francia

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Mercosur, qual è il problema e a che punto siamo? | TViWeb Mercosur, qual è il problema e a che punto siamo? | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy