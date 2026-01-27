Mentre gli USA diventano un nemico, UE e India firmano un accordo storico: “La madre di tutti i trattati commerciali”

Dopo quasi vent’anni di trattative intermittenti, l’Unione Europea e l’India hanno finalizzato un accordo di libero scambio definito dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, come “la madre di tutti gli accordi”. La firma giunge dopo un’accelerazione nei negoziati negli ultimi sei mesi e consolida una collaborazione economica tra due delle principali economie mondiali.

L’accordo aprirà il mercato indiano, tradizionalmente protetto, ai 27 Paesi dell’UE, con particolare attenzione ai settori manifatturiero e dei servizi. Le aziende europee beneficeranno di un accesso facilitato per prodotti come automobili e vino, mentre l’India potrà esportare più facilmente tessuti, pietre preziose e prodotti farmaceutici. Secondo le stime dell’UE, le esportazioni verso l’India potrebbero raddoppiare entro il 2032, con una riduzione dei dazi sul 96,6% dei beni scambiati e un risparmio complessivo di circa 4 miliardi di euro.

“Europa e India stanno scrivendo la storia oggi”, ha dichiarato von der Leyen durante la visita a Delhi, dove ha incontrato il primo ministro Narendra Modi. “Abbiamo creato una zona di libero scambio per due miliardi di persone, con vantaggi reciproci”. Modi ha sottolineato che l’accordo rappresenta circa un terzo del commercio globale e ha definito il trattato “il più grande accordo di libero scambio della storia”.

Tra le misure più rilevanti, l’India ridurrà i dazi sulle auto europee dal 110% al 10% entro cinque anni, aprendo il mercato a case come Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz e BMW. Inoltre, fino a 250.000 veicoli europei potranno entrare nel Paese con aliquote preferenziali, superando di gran lunga i limiti previsti in altri accordi.

Il percorso verso questo storico accordo non è stato semplice. I colloqui, iniziati nel 2007, furono interrotti a causa di dispute su auto, agricoltura e prodotti lattiero-caseari, ma sono ripresi nel 2022 e hanno subito una forte accelerazione. La firma formale dell’accordo è prevista entro la fine dell’anno, con possibile entrata in vigore all’inizio del 2027.

L’India, con i suoi 1,4 miliardi di abitanti, è una delle economie in più rapida crescita e quest’anno è sulla buona strada per diventare la quarta economia mondiale, rendendo questo accordo strategico non solo per il commercio, ma anche per il rafforzamento della cooperazione economica globale.